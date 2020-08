Slovaki v Ljubljani začeli gradnjo 221 stanovanj

Stanovanjsko sosesko Kvartet, ki je največji zasebni stanovanjski projekt v nastajanju v Ljubljani, sestavljajo štiri petnajstnadstropne stanovanjske stolpnice. Kupcem bo na voljo 221 stanovanj, ki bodo od eno- do štirisobna, in več kot 270 parkirnih mest v dveh podzemnih etažah.

Hkrati bo na območju Kvarteta na voljo 580 parkirnih mest za kolesa, stolpnice pa bodo umeščene v več kot 4.000 kvadratnih metrov bogato ozelenjenih površin, so sporočili iz slovenske podružnice Corwina.

V zgornjih nadstropjih luksuzna stanovanja

Najvišja nadstropja vseh štirih stolpnic so rezervirana za penthause. Foto: Corwin Zgornjih pet nadstropij v vseh štirih stolpičih bodo ponudili pod ločeno blagovno znamko – Kvartet Skyline Edition. "Vseh 56 stanovanj v tem delu soseske bo imelo nadstandardno višino stropov ter vrhunsko končno obdelavo in bo omogočalo bogat razgled na mesto in Alpe," je zapisal investitor.

Poleg tega bodo del večine teh stanovanj terase s koriti, ki bodo omogočala zasaditve z grmovnicami in manjšim drevjem. Najvišja nadstropja vseh štirih stolpnic so rezervirana za penthouse, podobno kot v stanovanjskem delu Corwinovega projekta Einpark v Bratislavi, kjer so v 17. in 18. nadstropje umestili štiri luksuzne stanovanjske enote.

Zanimanje kupcev naj bi bilo veliko

Kot so sporočili iz slovenske podružnice Corwina, bodo postopek prodaje začeli tako, da bodo stopili v stik z morebitnimi strankami, ki so svoje zanimanje za nakup stanovanj že izrazile v preteklih osmih mesecih.

Investitor pravi, da je zanimanje za nakup stanovanja veliko. Foto: Corwin

"Trenutno morebitne kupce nagovarjamo prek zbranih kontaktnih podatkov, vendar do zdaj niti cene niti nakup niso bili dostopni oziroma mogoči. Naleteli smo na odličen odziv trga, prejeli smo več kot tisoč povpraševanj. Ker želimo omogočiti brezhibno nakupno izkušnjo, se bomo sprva individualno posvetili tej skupini kupcev, kar naj bi nam vzelo približno dva meseca. Močno se trudimo, da bi se splošna prodaja lahko začela v najkrajšem mogočem času," pravi Michal Maco, direktor slovenske podružnice podjetja Corwin.

Zemljišče so kupili od slabe banke

Corwin je zemljišče za stolpnice Kvartet kupil od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Gre za skoraj sedem tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče na robu Rakuševe ulice in Ceste Ljubljanskih brigad, kjer je pred leti stala restavracija Kitajski zid in je blizu obstoječe stanovanjske soseske Celovški dvori. Parcela je bila nekoč v lasti družb Ceeref Igorja Laha, ta pa jo je pozneje prodal podjetju GPG Inženiring Borisa Dolamiča, navaja STA.

Foto: Corwin

Ob Vilharjevi načrtujejo gradnjo poslovne stavbe

Slovenska podružnica družbe je bila ustanovljena aprila 2018. Projekt Kvartet so prvič javno predstavili novembra lani in je prvi Corwinov projekt zunaj Slovaške. Družba ima v Sloveniji dolgoročne načrte in je javnost že seznanila z odkupom zemljišča ob Vilharjevi cesti v Ljubljani, kjer načrtuje gradnjo največje poslovne stavbe v državi.