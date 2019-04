Slepi 72-letnici na invalidskem vozičku po plačilu doma ne ostane nič #video

Pri starostnikih je še posebej huda osamljenost zaradi izgube socialne mreže na stara leta, povedo na Karitasu, kjer so začeli dobrodelno akcijo Pomagajmo živeti in preživeti. Najbolj ranljive so starejše ženske, ki živijo same. Tadeja Verdnik po izgubi moža sama živi v domu za starejše. Kljub slepoti od rojstva in skromni pokojnini, s katero ne more plačati osnovne oskrbe, je aktivna in ima rada življenje.

Starostniki pri nas živijo vedno slabše. Domovi za upokojence so se podražili, novih mest ni, osnovne storitve so postale razkošje, ki ga je treba doplačati. Vsak peti slovenski državljan, starejši od 65 let, živi na robu revščine.

72-letna Tadeja Verdnik je slepa od rojstva in na invalidskem vozičku, prejema pa do 730 evrov invalidske pokojnine. V to je že vključen dodatek za nego in pomoč, kar pomeni minimalno slovensko pokojnino. In kako s tem preživi?

"Zelo težko. Najprej, ko dobim pokojnino, plačam položnico za dom in kar mi zmanjka, okrog 50 ali 70 evrov, doplača sin. S tem, da meni potem nič ne ostane. Za nobeno dobrino," je za Planet povedala Verdnikova.

"V zapisniku policije je pisalo, da je gospa tako ali tako slepa"

Foto: Matjaž Rušt Ne ostane ji niti za nujno potrebna zdravila niti za fizioterapijo noge, to si je poškodovala, ko je nerodno stopila z mestnega avtobusa in si zlomila koleno.

"V zapisniku policije je pisalo, da je gospa tako ali tako slepa. Se pravi, da slepi lahko kar pademo. Nisem dobila nobene odškodnine. Trikrat so mi operirali nogo in mi morali vstaviti kovinske dele. Tako da sem zelo bogata z železjem," je s humorjem pripovedovala svojo zgodbo.

Nekatere stvari jo vseeno zabolijo

A nekatere stvari vseeno zabolijo. na primer to, da preprosto nima denarja, da bi svoje vnuke povabila na sladoled, in da ne more obiskati lastnih otrok.

"Imeli so rojstne dneve, pa 40, pa 30, a nisem mogla nikamor, če nimam sredstev," je bila razočarana Verdnikova.

To pa je težko, je razlagala socialna delavka in svetovalka na Karitasu. To so brezizhodni položaji, ki še krepijo največjo težavo starostnikov.

"Osamljenost najbolj na kratko, kar lahko rečem," je dejala Saraja Špec, socialna delavka na škofijskem Karitasu.

"Umsko sem zdrava, telesno pa ne"

Pa ne, da se starostniki ne trudijo. Tadeja zase poskrbi sama, veliko posluša televizijo, najljubši ji je ravno Milijonar s Slavkom Bobovnikom, posluša pa tudi po pet zvočnih knjig na teden. A družba njo in ljudi s podobnimi težavami odriva na rob.

"Umsko sem zdrava, telesno pa ne," je pojasnila Verdnikova. Strokovnjaki zato poudarjajo, da je zelo pomembno, da imajo sogovornika.

"To, da imajo sogovornika in ljudi, ki jim je mar za njih, da jim naklonijo kakšno uro," je razložila Špečeva.

In Tadeja Verdnik, ki nikakor ni pasivna upokojenka, si tega želi. "Rada bi šla prek organizacije, prek Zveze slepih in slabovidnih na morje za deset dni, zaradi razgibavanja noge, a ne morem, ker sem dobila za 10 dni položnico 388 evrov," je bila razočarana. In tega si pač ne more privoščiti, zato bo ostala doma, so še poročali v oddaji Danes.

620.567 prejemnikov pokojnin

266 tisoč jih prejema manj od 600 evrov (prag revščine)

37 tisoč jih prejema manj od 300 evrov

Kaj je v studiu Planeta povedala podpornica kampanje Polepšajmo jesen Anamarija Kejžar: