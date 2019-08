Slabo leto po odprtju so se nad postajo znesli vandali #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slabo leto po odprtju novega postajališča v Ljubljani so neznanci z neokusnimi grafiti porisali nadstreške in krajevno tablo. Na Slovenskih železnicah (SŽ) škodo ocenjujejo na okoli 400 evrov, vandalizem pa so prijavili policiji.

Dejstvo je, da si potniki želijo urejena in čista postajališča, kjer se počutijo varno in prijetno. Tovrstna uničevanja javne lastnine bi zato lahko preprečil videonadzor, ki ga Slovenske železnice že uporabljajo na večjih postajališčih.

"Na večjih železniških postajališčih imamo nameščene sisteme tehničnega in fizičnega varovanja. V prihodnje nameravamo razmisliti tudi o videonadzoru na problematičnih postajališčih," so nam odgovorili s SŽ.

Odstranjevanja tovrstnih mazaških podvigov se na SŽ v večini primerov lotevajo z geli in paro, kar nameravajo storiti tudi tokrat.

Na omenjeni postaji je junija vstopilo in izstopilo nekaj več kot 800 potnikov z enosmerno ali povratno vozovnico s končno oziroma začetno postajo Dolgi most, pojasnjujejo na SŽ.

Poleg omenjenih na tem postajališču vstopajo in izstopajo tudi imetniki mesečnih mestnih vozovnic ali dnevnih mestnih vozovnic. "Število prepeljanih potnikov s temi vozovnicami v juniju je bilo okoli deset tisoč. Pri tem ne razpolagamo s podatki, koliko teh potnikov je vstopilo ali izstopilo na omenjenem postajališču," so še sporočili s SŽ.

