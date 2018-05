Slab mesec pred volitvami se začenja kampanja

Danes se začenja volilna kampanja pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo 3. junija. Do četrtka opoldan je kandidaturo vložilo 22 strank in list, od tega deset v vseh volilnih enotah. Rok za vložitev kandidatur se je iztekel opolnoči, število sodelujočih bo znano danes.

Foto: Klemen Korenjak

Kandidature morajo sicer prestati še postopek preizkusa zakonitosti, volilne komisije posameznih volilnih enot pa morajo v skladu z rokovnikom državne volilne komisije seznam potrjenih list kandidatov v volilni enoti po izžrebanem vrstnem redu sestaviti do 13. maja. Seznam list kandidatov po volilnih enotah in sezname kandidatov, o katerih se glasuje v posameznih okrajih, bo DVK javno objavila do 18. maja.

Kampanja neuradno poteka že nekaj časa

Stranke sicer volilce nagovarjajo že nekaj časa, a se kampanja uradno začenja danes. Časa za prepričevanje imajo stranke slab mesec, volilni molk se bo začel 1. junija opolnoči.

Za volilno kampanjo štejejo vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev. Sodeč po napovedih strank, ki se bodo potegovale za vstop v državni zbor, bodo te v kampanji največ stavile na družbena omrežja ter na neposreden stik z volivci. Tega se v strankah lotevajo na različne načine, predvsem s srečanji in dogodki, ki jih organizirajo po številnih slovenskih krajih.