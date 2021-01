Skupina staršev s pobudo za oceno ustavnosti o zaprtju šol in vrtcev

Skupina staršev s Celjskega je na ustavno sodišče vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti zaprtja osnovnih šol in vrtcev. Tako kot starši otrok s posebnimi potrebami namreč menijo, da zdajšnji predpisi posegajo v pravni položaj otrok in da šolanje na daljavo ni primeren in sorazmeren ukrep, so sporočili starši.

Starši morajo zdaj prepričljivo pojasniti svoj pravni interes. Zanje je nesprejemljivo, da šolanje na daljavo traja več kot pet mesecev, moti pa jih tudi, da pristojni v tem času, ko se epidemiološka slika ne izboljšuje, niso izoblikovali primernega in manj invazivnega koncepta šolanja. Ob tem so poudarili pomen šolanja in izobraževanja v živo, ker je po njihovi oceni to pomembno za socialni razvoj otrok in kakovost izobraževanja, piše STA.

Vladi tudi očitajo, da poleg izobraževanja na daljavo ni omogočila nobene druge alternative, kot je denimo delitev šolskih razredov na manjše skupine, v okviru katerih bi lahko ohranjali priporočeno razdaljo, izvedbo izobraževanja v turnusih, ali, izjemoma, en teden izobraževanje v šoli, en teden pa doma.

"Ni omogočeno obiskovanje dodatnega pouka"

Po mnenju staršev v času izobraževanja na daljavo ni omogočeno obiskovanje dodatnega pouka, ki ga nekateri učenci nujno potrebujejo za doseganje zahtevne ravni znanja. Prav tako ni omogočena izvedba različnih krožkov, ki vplivajo na skladen umski in gibalni razvoj otrok ter na pomemben način pomagajo otrokom pri razvoju socialni spretnosti in veščin.

"Tudi sicer izobraževanje na daljavo, zaradi izostanka za otroke nujno potrebnih socialnih stikov, tem povzroča zelo veliko škodo. Po mnenju strokovnjakov se različne težave pojavljajo tudi pri otrocih, ki prej duševnih ali čustvenih težav niso imeli," je zapisala skupina staršev, piše STA.

Foto: Getty Images

Ocenili so, da trpi tudi izobraževalni proces kot tak, saj so učitelji, da bi zagotovili, da bodo pouku na daljavo lahko sledili tudi manj uspešni učenci, vsebine, ki jih učencem podajajo na daljavo, skrčili. Kljub temu ugotavljajo, da vsem učencem vsebin doma ne uspe ustrezno predelati. Tako jim bo ob vrnitvi v šolske klopi poleg tekočega šolskega dela ostajalo tudi delo za nazaj, da bodo nadomestili vsebine, ki so jih zaradi njihove neprimernosti za pouk na daljavo izpuščali, ter delo z učenci, ki kljub vsemu na daljavo niso dobro usvojili vsebin.

Po navedbah staršev otroci prav tako nimajo zagotovljene vzgoje in izobraževanja v kakovosti, kot bi bila zagotovljena, če bi se pouk izvajal v vzgojno-izobraževalnih zavodih, saj starši pogosti niso strokovno usposobljeni za pouk v osnovni šoli. Zato med otroki, ki se izobražujejo od doma, nastajajo neenakosti zaradi različnih danosti v družinah.

Ustavno sodišče bo najprej presojalo, ali bo pobudo sprejelo v obravnavo.

Od 26. oktobra pouk poteka na daljavo

Vzgojno-izobraževalni zavodi so zaradi epidemije zaprti od 26. oktobra, od takrat pa pouk poteka na daljavo. Ustavno sodišče je decembra lani zadržalo izvrševanje odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami. Vladi je tako naložilo, da najpozneje 4. januarja omogoči začetek izvajanja programov za otroke s posebnimi potrebami. To pa ne pomeni, da morajo delati na enak način kot v normalnih razmerah. Šolanje otrok s posebnimi potrebami je tako steklo 5. januarja, še piše STA.