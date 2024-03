Skrita pot vaše kozmetike

Na kaj pomislite ob omembi znamke Bottega Verde? Gotovo ne na skladišče, paletni voziček in zelene gajbice. Je pa pot skozi skladišče, kombije, gajbice in paletne vozičke običajna pot kozmetike Bottega Verde , ki jo pridne roke podjetja Uniks vsak dan pripeljejo v naše trgovske centre in trgovine. Pridružili smo se zgodnji jutranji dostavi Sebastjana Komaca, ustanovitelja in lastnika podjetja, ki zastopa to italijansko znamko v Sloveniji.

Jutranje ptice

Uniks izvaja dostave blaga še pred odprtjem trgovin in nakupovalnih središč. Kot si lahko predstavljate, so jutra na dostavnih mestih nakupovalnih centrov prav živahna, saj je običajna praksa drugih trgovin podobna. Skladiščnik v Uniksu že ob 5.30 pride v skladišče, kjer prevzame blago in ga dostavi toliko pred odprtjem trgovine, da ga imajo prodajne svetovalke še čas zložiti na police.

Dostava tovora na paleti v trgovino še pred odprtjem Foto: AMK SERVIS D.O.O.

Trgovske rampe so različne

Običajno izvajajo dostave vsaj na dve lokaciji vsako jutro in tako v enem tednu pokrijejo devet trgovin po celotni Sloveniji. Nakupovalna središča so si sicer v zakulisju podobna, vendar ima vsako kakšno posebnost, ki se ji morajo prilagajati.

Gre lahko ob dostavi kaj narobe?

Žal ja, zato se trudijo vzpostaviti čim boljši sistem, ki bi napake čim bolj zmanjševal. V jutranjem hitenju se lahko zgodi, da katera od škatel ali gajb prispe v napačno trgovino. To pomeni, da se bo moral voznik peljati nazaj v nakupovalno središče, še enkrat prehoditi pot od trgovske rampe do trgovine, prodajalne svetovalke pa bodo morale prekiniti delo in urediti dodatno dostavo. Posledica so izgubljene dragocene minute, ki bi jih lahko posvetile kupcem.

Poleg napak je ob premikanju tovora, ki je v primeru kozmetike relativno težak glede na svoj volumen (parfumi v stekleničkah, veliko tekočine …), ob vsakodnevni obremenitvi povečana možnost za poškodbe hrbtenice in rok. Ob večjih prodajnih konicah, kot so božični prazniki, valentinovo ali dan žena, je njihovo dostavno vozilo popolnoma obremenjeno, kar za osebo, ki dostavlja, pomeni preložiti tudi do šest palet blaga dnevno!

Tovor na paleti počaka prodajalke, da ga ustrezno razporedijo po policah. Foto: AMK SERVIS D.O.O.

Kako so zmanjšali tveganje?

Z enim samim zamahom so rešili več težav, in sicer ob sodelovanju s podjetjem AMK Servis, ki je na dostavno vozilo namestilo hidravlično nakladalno ploščad. Ta jim omogoča, da celotno paleto škatel in gajb, ki so namenjene v posamezno trgovino, že v skladišču ustrezno zapakirajo s polivinilno folijo, namesto da so gajbe in škatle raztresene po vozilu.

Tako lahko posamezno paleto v celoti pripeljejo v eno trgovino s paletnim vozičkom, ki ga imajo sicer v vozilu. Posledice so pozitivne, saj so zmanjšali število dostav, napake so se skoraj izničile, osebe, ki dostavljajo, pa so razbremenjene fizičnega napora dvigovanja ter premikanja težkih škatel in gajb.

Razbremenjeni zaposleni so zadovoljni

Vsi si želimo delati v podjetju, kjer je poskrbljeno za dobro počutje zaposlenih. Ključno je, da ni fizičnega napora, ki bi ogrožal trajne poškodbe. S tem, da so se v podjetju odločili za hidravlično nakladalno ploščad, so pridobili tudi lažje zaposlovanje novih motiviranih sodelavcev, ki jih je danes že tako težko dobiti tudi ob odličnih pogojih.

Za transport v višje nadstropje je na voljo tovorno dvigalo. Foto: AMK SERVIS D.O.O.

Podjetje postavlja temelje za rast

Z optimizacijo procesov si podjetje Uniks postavlja temelje za rast, kjer ni prostora za napake in izgubljen čas zaradi njih. Svoj dragoceni čas in energijo raje usmerijo tja, kjer so nove poslovne priložnosti in svetla prihodnost.

Naložba v prihodnost

Podjetja, ki si želijo rasti in se razvijati, gledajo v prihodnost ter optimizirajo svoje poslovanje na vsakem koraku. En košček predstavlja tudi namestitev hidravlične nakladalne ploščadi na dostavno vozilo, ki ima vrsto pozitivnih posledic. In kot pravi Komac: "Naložba se je povrnila prvi dan uporabe, ko smo spoznali, da smo prihranili svoje zdravje."

Dostava tovora na paleti v trgovino Foto: AMK SERVIS D.O.O.

Kako lahko AMK Servis optimizira tudi vašo logistiko?

Hidravlične nakladalne ploščadi obstajajo v več različicah in so prilagojene praktično vsem dostavnim vozilom, ki omogočajo njihovo namestitev. Ta je seveda možna tudi na vozila, vozna z B-kategorijo vozniškega izpita. Ploščad je mogoče prilagoditi glede na tovor in paletni voziček, ki ga podjetje uporablja. Plato se lahko tudi zloži, kar omogoča nemoteno uporabo polovice zadnjih vrat. Hidravlična nakladalna ploščad je lahko zložena tudi pod vozilom, kar sploh ne ovira nakladanja na primer z viličarjem. Možen je tandem priklop in namestitev na tovorne prikolice.

Popolna oprema vozil za dostavo in prevoz

AMK Servis izdeluje tudi premium ultralahke tovorne nadgradnje več vrst – od nadgradenj s ponjavo, zaprtih nadgradenj in termoizolacijskih komor do notranjih oblog iz lesa ali PVC. Dostavna vozila opremimo z vso dodatno opremo, in sicer s strešnim spojlerjem, spalno kabino, zračnimi blazinami, toplozračnim grelcem, zaboji za orodje, rezervoarji za vodo, dodatnim rezervoarjem za gorivo, bočnimi zaščitami, podaljški šasije, stopnicami za lažji vstop in še in še. Vsi naši produkti so na voljo tudi v različicah za okolju prijaznejša vozila na elektriko, metan, vodik …

