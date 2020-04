Skoraj 60 tisoč evrov v fondu za koronavirus

Ministrstvo za finance je 25. marca objavilo številko računa, na katerega lahko donatorji nakažejo sredstva za pomoč v obdobju epidemije novega koronavirusa oziroma za odpravljanje njenih posledic. Kot so sporočili z ministrstva, so donatorji od 27. marca do 2. aprila prispevali skupaj 58.810 evrov.

Med donatorji po številu močno prevladujejo fizične osebe, po višini donacij pa podjetja, navajajo na ministrstvu za finance. Od podjetij so med drugimi prejeli dve donaciji po deset tisoč evrov in tri po pet tisoč evrov, povzema STA.

Na vprašanje o davčnih olajšavah za donacije so na ministrstvu pojasnili, da so te zakonsko že opredeljene. "Če bi se izkazalo, da prav ta segment še ni ustrezno opredeljen, bomo vsekakor pristopili k jasnejši in predvsem pravični ureditvi," so dodali.

Sredstva sicer zbirajo na računu SI56 011006300109972. Ta bodo porabljali v okviru proračunske rezerve, o porabi sredstev pa bo vlada mesečno poročala državnemu zboru, poroča STA.