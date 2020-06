Skoraj 17 tisoč Slovencev je v enem dnevu odšlo na Hrvaško

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Hrvaško je od srede popoldan do danes do 13. ure vstopilo skoraj 105.000 potnikov, med tujimi državljani pa je bilo največ Slovencev, ki jih je prišlo 16.668, je objavilo hrvaško notranje ministrstvo. Zabeležili so 30 odstotkov več potnikov kot med torkom in sredo.

V začetku prvega podaljšanega konca tedna po sprostitvi epidemioloških ukrepov zaradi epidemije covida-19 je na Hrvaško od srede popoldan vstopilo 104.782 oseb, med katerimi je bilo 49.563 tujih državljanov, med njimi največ Slovencev, so po poročanju STA zapisali na spletni strani notranjega ministrstva. V preteklih 24 urah je na Hrvaško vstopilo tudi 9488 Avstrijcev in 8239 Nemcev, so dodali.

V enakem časovnem obdobju dan pred tem je na Hrvaško vstopilo 80.808 potnikov, med katerimi je bilo 46.650 tujih državljanov, so navedli.

Potniki naj se prijavijo na posebni spletni strani

Kot so dodali, so na svoji posebni spletni strani entercroatia.mup.hr po rahljanju epidemioloških ukrepov za vstop državljanov iz desetih članic Evropske unije, vključno s Slovenijo, prejeli 112.023 prijav za prihod 235.035 oseb, ki so ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev napovedale ali tudi že vstopile na Hrvaško.

Znova so pozvali vse potnike iz desetih držav članic EU - Slovenije, Madžarske, Avstrije, Češke, Slovaške, Estonije, Latvije, Litve, Poljske in Nemčije - naj se prijavijo na omenjeni spletni strani, da bi se izognili čakalnim dobam na hrvaški meji in pospešili obmejni nadzor potnikov.

Na spletni strani je obrazec za napoved obiska v več jezikih, tudi v slovenščini, ki je povezan z računalniškim sistemom hrvaškega notranjega ministrstva. Potrebno je vpisati svoje osebne podatke, vključno z naslovom na Hrvaškem, predvidenim datumom vrnitve, telefonsko številko in elektronski naslov ter odgovoriti na vprašanja o morebitni dosedanji izpostavljenosti okužbi z novim koronavirusom, navaja STA.

Če potniki podatkov ne vpišejo v aplikacijo, morajo zahtevane podatke posredovati hrvaškim policistom na mejnem prehodu, kar zahteva dodatni čas pri vstopu v državo.