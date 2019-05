Škofjeločan z multiplo sklerozo želi postati svetovni prvak v plezanju #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Multipla skleroza lahko človeku dobesedno čez noč popolnoma spremeni življenje. Kronična avtoimunska vnetna bolezen prizadene osrednji živčni sistem: možgane, hrbtenjačo in vidni živec. Natančno število bolnikov v Sloveniji ni znano, ocenjujejo pa, da za multiplo sklerozo boleha od 3.100 do 3.500 ljudi, kar našo državo uvršča med države z visokim številom omenjenih bolnikov.

Ob postavitvi diagnoze se bolni osebi podre svet. Prvo vprašanje je, kakšno bo življenje. A ko se soočijo z boleznijo, številni ugotovijo, da lahko z njo živijo razmeroma običajno življenje. Da je res tako, dokazuje tudi športni plezalec Gregor Selak iz Škofje Loke, ki se prav te dni pripravlja na svetovno prvenstvo, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

"Plezanje mi je zelo pomagalo pri premagovanju bolezni"

Zgodba Gregorja Selaka bi bila lahko popolnoma drugačna, a je verjel, da ga bolezen ne bo prizemljila. "Spoznal sem že veliko obolelih za multiplo sklerozo. Vsi, ki jih je to doletelo, so danes zelo dobri in srčni ljudje. Znajo ceniti trenutke zdravja," je povedal paraplezalec.

"Ko sem po bolezni začel plezati, so se mi noge zelo tresle. Plezanje mi je nato zelo pomagalo pri premagovanju bolezni," poudarja paraplezalec Gregor Selak. Foto: Planet TV

Da te diagnoza ne sme potreti in ti vzeti volje do življenja, potrdita še dva bolnika. "Ko zjutraj vstaneš iz postelje, z muko rečeš, da je življenje lepo. Kljub vsemu," je dejala Tanja Habič. Da je kljub bolezni treba uživati življenje, je poudaril tudi Herman Van Midden: "Pomembno je, da si dobre volje in da uživaš življenje."

Selak se spominja, da je bilo najtežje v prvih tednih po tem, ko je izvedel, da ima multiplo sklerozo: "Na začetku nisem mogel niti hoditi. Razmišljal sem, ali bom sploh kdaj lahko hodil normalno. Na plezanje nisem upal niti pomisliti." Vendar paraplezalec ni obupal: "Ko sem po bolezni začel plezati, so se mi noge zelo tresle. Plezanje mi je nato zelo pomagalo pri premagovanju bolezni."

Julija želi postati svetovni prvak v paraplezanju

Za diagnozo je izvedel pri 25 letih. Spraševal se je, kaj bo odslej počel v življenju in kam ga bo to odpeljalo: "Rekel sem, nič, drži se tega, kar znaš delati. To delaj s srcem in rezultati bodo prišli sami od sebe."

Selak ni le večkratni državni prvak, z zadnjih dveh svetovnih prvenstev v paraplezanju se je vrnil z bronom. Julija želi postati svetovni prvak, upa pa, da bo v prihodnosti lahko plezal tudi na olimpijskih igrah. Preostalim bolnikom sporoča, naj se v življenju delajo tisto, kar jih veseli.

"To ni konec sveta. Sami pri sebi naj razmislijo, kaj v življenju znajo delati in kaj jih veseli. Naj se držijo teh stvari," je dejal paraplezalec, ki je te dni osredotočen na prihajajoče svetovno prvenstvo. S tem, ko sledi svojim sanjam, pa ni le navdih zase, temveč tudi za druge, so še poročali na Planetu.