Mali je ocenil, da je ponudba vodstva Tuša korak h kompromisu, zato so še pripravljeni na pogovore. Če bodo dosegli dogovor, bodo napoved o stavki preklicali. Najtrši oreh je njihova zahteva, da se osnovna plača izenači z minimalno.

Leta 2021 ustanovljeni sindikat prav tako zahteva odpravo šikaniranja v poslovalnicah, zamenjavo poslovodij, ki po navedbah zaposlenih trpinčijo podrejene, uvedbo izobraževanja za poslovodje o varnem, zdravem in spoštljivem delovnem okolju v sodelovanju s sindikatom ter takojšnjo rešitev odprtih primerov mobinga v korist ustrahovanih delavcev.

Med zahtevami so tudi zagotovitev več delavcev na izmeno, natančen dogovor o načrtu za sistematično pridobivanje novih kadrov, vrnitev vseh odvzetih dodatkov, določitev konkretne poslovalnice in delovnega mesta, zaščita starejših delavcev in staršev majhnih otrok ter zagotovilo, da ob prenosu podjetja na novega lastnika, družbo Mercator, ne bo odpuščanj in nižanja delavskih standardov.