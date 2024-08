Sindikat opozarja na slabe razmere v poljčanskem Eurelu #video

Sindikalist Milan Mesarič je v izjavi za medije pred prostori podjetja omenil, da je družba ta mesec odpustila 14 delavcev, predvsem matere samohranilke. Od začetka leta naj bi odpustili 30 zaposlenih za nedoločen čas.

Direktor družbe Matjaž Delopst je zmanjševanje delovne sile potrdil in dejal, da je na seznamu za odpuščanje 21 delavcev.

Do odpuščanja po njegovih besedah prihaja zgolj iz poslovnih razlogov, saj se v Eurelu, ki trenutno zaposluje 262 delavcev, soočajo z zmanjšanjem naročil, okrepili so tudi avtomatizacijo. Nekaj od omenjenih 21 delavcev je bilo že odpuščenih, nekaj pa jih bo v naslednjih dneh, je priznal Delopst. "Temu se iz poslovnih razlogov ne moremo izogniti," je dodal.

Direktor družbe Matjaž Delopst je zmanjševanje delovne sile potrdil in dejal, da je na seznamu za odpuščanje 21 delavcev. Do odpuščanja po njegovih besedah prihaja zgolj iz poslovnih razlogov, saj se v Eurelu, ki trenutno zaposluje 262 delavcev, soočajo z zmanjšanjem naročil, okrepili so tudi avtomatizacijo. Foto: STA Izpostavil je, da v družbi Eurel, ki obstaja že 32 let, spoštujejo zaposlene, da imajo z njimi ob nepredvidenih situacijah srečanja in da spoštujejo zakonodajo. Po Delopstovih besedah so odpuščali delavce v programih, kjer se je število naročil najbolj zmanjšalo.

Direktor: Vse delamo prav!

"Ne trdimo, da smo nezmotljivi, na namig, da smo kaj naredili narobe, se odzovemo. Težko pa se branimo pred ulico, neresnicami na socialnih omrežjih in provociranjem zaposlenih. Letno imamo kar nekaj inšpekcijskih nadzorov, rednih in takih s prijavo. Doslej kršitve niso bile ugotovljene. Morda komu to ni všeč," je zatrdil Delopst.

S sindikalistom Mesaričem se po njegovih besedah občasno po potrebi srečata. "Če misli, da delamo kaj narobe, naj to dokaže, vsekakor pa naj nas o naših napakah obvesti, mislim, da ima nekaj članov v podjetju," je pozval.

Sindikalist: Vodstvo krši delovno zakonodajo!

Mesarič sicer vodstvu Eurela očita kršenje delovne zakonodaje pri odpuščanju zaposlenih. Za danes je bil pred podjetjem napovedan tudi protestni shod delavcev, a se ga je udeležilo le nekaj zaposlenih, ker naj bi se delavci ustrašili odziva vodstva.

Po Mesaričevem prepričanju se je Eurel odpuščanja delavcev lotil brez vnaprej določenega načrta presežnih delavcev, kot to terja delovna zakonodaja. Podjetje po njegovih trditvah odpušča matere s tremi otroki, medtem ko se novim delavcem dajejo pogodbe za nedoločen čas.

Po prepričanju Milana Mesariča se je Eurel odpuščanja delavcev lotil brez vnaprej določenega načrta presežnih delavcev, kot to terja delovna zakonodaja. Podjetje po njegovih trditvah odpušča matere s tremi otroki, medtem ko se novim delavcem dajejo pogodbe za nedoločen čas. Foto: STA Mesarič je tudi opozoril, da družba, ki da ima dovolj naročil v proizvodnji, zaposlene sili v nadurno delo, kljub že podani odpovedi delovnega razmerja, in v pokrivanje manjkajočih ur. Sindikata Podravja v podjetju, tako pravi Mesarič, ne priznavajo in z njim nočejo sodelovati.

Mesarič Eurelu očita tudi kršitve delovnega koledarja, del delavk pa naj bi želeli prisilno poslati na delo v podjetje BSH Hišni aparati v Nazarju.

Delopst je pojasnil, da so delavcem ponudili delo v tem podjetju, da bi premostili štiri mesece, ko jim je primanjkovalo naročil. Na ta način so, tako pravi direktor, skušali preprečiti večje odpuščanje. Nadure je upravičil tudi z izpolnitvijo naročil, ko ta pridejo.

Mesarič je pripomnil še, da vodstvo na oglasno desko na ogled postavlja zdravstveno dokumentacijo zaposlenih, kar da je popolnoma nesprejemljivo in nezakonito. "V kakšnem stanju so delavke, tako lahko berejo zaposleni v Eurelu kot tudi obiskovalci, ki prihajajo v podjetje," pravi Mesarič. Na ta očitek je Delopst odgovoril, da so enkrat dali informacijo, kdo ima covid-19, potem pa da so jo umaknili in zadevo uredili z informacijsko pooblaščenko.

Nenavadne zaposlitvene prakse

Mesarič je zatrdil še, da podjetje na začetku leta zaposli večje število delavk, ko naredijo določeno normo, pa jih začne odpuščati iz poslovnega razloga ali pa jih poskusi prezaposliti v BSH Hišne aparate.

O vseh kršitvah je sicer sindikat po Mesaričevih besedah obvestil inšpektorat za delo, ki pa da nima posluha, da bi sploh opravil nadzor v podjetju.

Na vprašanje, kakšne so plače v Eurelu, je Mesarič odgovoril, da so redne, a mizerne, saj osnovne bruto plače znašajo nekaj več kot 700 evrov.

Socialni položaj ni pomemben

Ena izmed odpuščenih delavk je danes dejala, da je bila v Eurelu zaposlena štiri leta, pri odpuščanju pa delodajalci po njenih besedah sploh ne gledajo na socialni položaj. Meni, da je odpuščanje posledica prevelike rasti števila zaposlenih v zadnjih letih, saj so se naročila dejansko zmanjšala.

"Imam tri šoloobvezne otroke in brezposelnega moža. Moja plača s potnimi stroški in malico, če sem delala vse tri izmene, je mesečno znašala 1.100 evrov. Pred tednom dni sem prejela obvestilo o prenehanju delovnega razmerja. Vodstvo smo vprašali, zakaj nas odpuščajo, odgovorili so nam, da je tako bolje, kot da tri mesece ne dobimo plače," je še povedala odpuščena delavka.