Silovite poplave razkrile veliko okoljsko rano Koroške

Najobsežnejše poplave pri nas so povzročile ogromno škode, razkrile pa tudi nekatere nepravilnosti, predvsem ekološke. Ena takih je gmota zavrženih akumulatorjev, najverjetneje iz podjetja TAB, ki so bili leta, če ne desetletja, zakopani v brežino reke Meže v Mežici.

Sredi Mežice so poplave razkrile gmoto akumulatorjev, ki so bili kot del brežine nasuti in skriti pod zemljo. Kot poroča časnik Večer, je jasno, da so ti povezani s tamkajšnjo proizvodnjo akumulatorjev. Z ohišij je še danes mogoče prebrati napise blagovnih znamk, kot so Varta, Munja Zagreb in podobno.

(26. DAN) Razkrivamo okoljsko popoplavno zgodbo. V Mežici so namreč poplave razkrile večje količine ostankov akumulatorjev, ki so zasipani v brežini reke Meže. Zdaj so vsem na očem. Je to sploh mogoče? @vecer pic.twitter.com/wU6oBpx4j8 — Tomaž Ranc (@TomazRanc) August 29, 2023

Zgolj plastična ali bakelitna ohišja?

Mežiški župan Marko Maze pravi, da zadeva še ni preverjena, a gre po neuradnih informacijah samo za plastična ohišja akumulatorjev, po informacijah drugih virov pa naj bi šlo za bakelitna ohišja, stara bremena iz 80. let, ki so se na ogled postavila v novih časih. Župan je dodal, da se strinja, da akumulatorji tam nimajo kaj iskati, podatka, od kdaj so zakopani, pa nima, a sam ocenjuje, da so tam že od 30 do 50 let.

Na Večeru so se za komentar obrnili tudi na podjetje TAB, kjer so jim povedali, da gre za staro nasutje iz leta 1980 in da je v podjetju takrat potekala poskusna proizvodnja akumulatorskih ohišij, ki niso bila primerno izdelana, zato so jih odložili na navedeni lokaciji.

Del vode iz Starijevega potoka, ki je bruhnil iz betonske cevi, zdaj še vedno deloma teče tudi po plastiki ohišja akumulatorjev. O odlagališču so obvestili pristojne institucije - ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter agencijo za okolje (Arso), katerih ekipe so že bile na terenu, prišla pa je tudi okoljska inšpekcija. Odvzeli so več vzorcev mulja, zemljine in vode na različnih delih, a bodo rezultati predvidoma znani šele prihodnji teden.

Država je to območje že dala na seznam za okoljsko sanacijo. Ali bo ta izvedena v naboru s popoplavno, še ni znano.