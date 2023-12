SIJ ruskemu lastniku plačala sto tisoč evrov za nastanitev v Dubaju

Na čelu ene največjih proizvodnih skupin pri nas, Slovenske industrije jekla (SIJ), je ruski poslovnež Andrej Zubicki, ki je tudi eden najbolje plačanih menedžerjev v Sloveniji. SIJ je Zubickemu, ki je v lanskem letu prejel tri milijone evrov bruto plače, avgusta plačala bivanje v luksuznem hotelu v Dubaju.

V SIJ na vprašanja Necenzurirano.si o tem, zakaj so svojemu največjemu lastniku plačali bivanje v vrednosti sto tisočakov, niso želeli odgovoriti, saj podrobnosti poslovanja in delovanja na domačem ali tujih trgih doslej niso in ne bodo razkrivali ali komentirali. Prav tako ni znano, kaj vse so Zubickemu poleg nočitev v hotelu s petimi zvezdicami še plačali.

SIJ prejela več milijonov evrov državne pomoči

SIJ je sicer v četrtinski lasti države, ki je skupini med zadnjo energetsko krizo namenila 2,4 milijona evrov pomoči. Hčerinski družbi SIJ Metal Ravne in SIJ Acroni sta oktobra letos od ministrstva za okolje, podnebje in energijo skupaj prejeli dodatnih šest milijonov evrov pomoči.