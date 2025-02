Matična družba skupine SIJ odpustila 34 zaposlenih

V jeklarski skupini SIJ so v okviru ukrepov za stabilizacijo poslovanja zaradi zahtevnih razmer v panogi odpustili 34 zaposlenih v matični družbi, so sporočili iz družbe. Programa presežnih delavcev v odvisnih družbah skupine ne pripravljajo.

Odpuščanje režijskih delavcev so v največji jeklarski skupini v Sloveniji napovedali konec lanskega leta. Kot so poudarili, se s prilagoditvijo poslovanja odzivajo na slabe gospodarske razmere ter na spremembe na evropskem trgu jekla zaradi upočasnjene gospodarske dejavnosti, šibkega povpraševanja panog, ki uporabljajo jeklo, pritiska uvoženega jekla, geopolitičnih napetosti in visokih stroškov za energijo.

Med ukrepe sodi tudi prilagoditev poslovanja matične družbe SIJ s sedežem v Ljubljani, v kateri je bilo konec lanskega leta 132 zaposlenih. Ohranili so strateške in nadzorne funkcije, omejili obseg centraliziranih storitev za odvisne družbe in iskali dodatne sinergije v sodelovanju z njimi. V drugi polovici januarja so predstavili program presežnih delavcev, v okviru katerega je odpoved delovnega razmerja prejelo 34 zaposlenih.

Ostalo je 91 zaposlenih

V to število niso vključeni delavci, ki so v tem času sami poiskali nove zaposlitvene priložnosti ali so jih glede na svoje potrebe zaposlile odvisne družbe skupine SIJ. Zdaj je v matični družbi 91 zaposlenih, so pojasnili.

Zaposlenim, ki so prejeli odpoved, bodo izplačali zakonsko določeno odpravnino, poleg tega jim omogočajo psihološko podporo in pomoč pri iskanju nove zaposlitve, so dodali.

V sklopu ukrepov za stabilizacijo poslovanja so v koroških družbah skupine začasno uvedli tudi čakanje na delo in skrajšani delovni čas, kar pa se je z novim letom izteklo.