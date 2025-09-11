Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ponoči ob 3.16 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 2,5, so sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili nadžariščnega območja do Jesenic, Zgornjega Jezerskega in Krope, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.