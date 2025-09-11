Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
11. 9. 2025,
7.18

15 minut

Šibek potresni sunek v bližini Brezij

Avtorji:
Na. R., STA

seizmograf, potres | Poročil o škodi ni. | Foto Reuters

Poročil o škodi ni.

Foto: Reuters

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ponoči ob 3.16 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 2,5, so sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili nadžariščnega območja do Jesenic, Zgornjega Jezerskega in Krope, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

