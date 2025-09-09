Tako močno je ponoči streslo Grčijo #video

Grški otok Evbeja je ponoči stresel potres z magnitudo 5,3 po Richterjevi lestvici, ki so ga močno čutili tudi v Atenah, je poročal Inštitut za geodinamiko Nacionalnega observatorija v Atenah.

Potres se je zgodil okoli pol enih ponoči po lokalnem času, epicenter je bil 45 kilometrov severovzhodno od grške prestolnice in štiri kilometre od obale Nea Styre na jugozahodu otoka Evbeja, drugega največjega grškega otoka.

Evropsko-sredozemski seizmološki center (EMSC) je sporočil, da je bila magnituda potresa 5,2.

Po poročanju grških medijev novic o morebitnih žrtvah in škodi še vedno ni.

Župan Marathona Stergios Tsirkas je na televizijski postaji ERT dejal, da je bil potres zelo močan, in dodal, da še vedno ni novic o škodi.

Grčija leži na več geoloških prelomih in jo pogosto prizadenejo potresi. Maja je potres z magnitudo 6,1 po Richterjevi lestvici prizadel Kreto. Čutili so ga vse do Egipta, prav tako v Atenah. Januarja in februarja so močno potresno aktivnost zabeležili na območju otoka Santorini v Egejskem morju.