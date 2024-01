Shell se s črpalkami širi po Sloveniji

Družba Shell Adria je v zadnjih mesecih lanskega leta in v prvih dneh januarja 2024 v Sloveniji odprla 14 bencinskih črpalk. V okviru prevzema OMV je od madžarske energetske družbe MOL odkupila 38 bencinskih servisov. Odprtje preostalih 24 načrtuje do pomladi. Največ črpalk Shell je oziroma bo v Celju in Mariboru z okolico ter na Primorskem in v Pomurju.

Shell je na slovenskem trgu prisoten že skoraj 30 let, a je imel do letos v lasti v večini le črpalke brez osebja za tovorna vozila. Največja med njimi je v Framu pri Mariboru in velja za drugo največjo tovrstno črpalko v Evropi. Ta črpalka je bila do zdaj tudi edina Shellova črpalka v Sloveniji, kjer so gorivo lahko točili tudi vozniki osebnih vozil.

Večino med njimi namerava Shell v prihodnjih letih postopoma spremeniti v sodobne centre mobilnosti z linijami za točenje vseh vrst goriva, hitro pretočno črpalko za tovornjake in avtobuse, barom, trgovino, avtopralnico in urejenim parkiriščem, ki bodo odprti 24 ur na dan, vse dni v tednu.