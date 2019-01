Šesti blok Teša zjutraj sinhronizirali z omrežjem

Kot so sporočili iz Teša, so vzdrževalci najprej zamenjali poškodovane dele, potem pa nadaljevali z načrtovanimi vzdrževalnimi deli. Ta so bila določena že v letnem načrtu, in sicer od 21. decembra do predvidoma 3. januarja. Toplotno oskrbo Šaleške doline sta v času mirovanja šestega bloka zagotavljala peti blok in plinska bloka.

Vzdrževalna dela so vključevala vgradnjo dodatnih odvodnjavanj na določenih kotlovskih kolektorjih, zamenjavo obrabljenih cevi na ceveh ponovnega pregrevanja, popravilo pogona ventilov visokotlačne postaje in ostala redna vzdrževalna dela.

Lani je sicer šesti blok proizvedel 2.865.901 megavatnih ur električne energije, kar je za 0,47 odstotka več od načrtov. Obratoval je 270 dni, načrtovano je miroval 83 dni, nenačrtovano pa 12 dni, so še dodali v družbi.