Šef sindikata vojakov se želi prebiti v državni zbor #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novinar: Uroš Maučec/Video: Planet TV

Predsednik Sindikata vojakov Slovenije Gvido Novak se je poleg treh zelenih kljukic na promocijsko gradivo za volivce odločil dodati tudi rdeči križec, ki je namenjen prebežnikom, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV.

Na listi Zelenih Slovenije bo kandidiral kot nestrankarski kandidat

"Slovenija bi tu morala zavzeti jasno stališče in pojasniti, da smo tu mi gospodarji in da nasprotujemo temu, da se sem naseljujejo ljudje iz čisto drugih okolij, ki imajo drugačno kulturo in nekako ne sodijo v Slovenijo," meni Novak, ki mu zakon o obrambi kot častniku Slovenske vojske sicer prepoveduje članstvo v politični stranki.

Čeprav iz vojske jasno sporočajo, da bi to pomenilo kršitev vojaške discipline in disciplinski postopek, se bo Novak morebitnim sankcijam očitno izognil. "Stranka Zelenih Slovenije me je bila pripravljena uvrstiti na svojo listo, na kateri kandidiram kot nestrankarski kandidat," pojasnjuje Novak.

"Če se bomo delili na tiste za Kučana in za Janšo, nam bo težko boljše"

Omenjeni dogovor je Novak sklenil s predsednikom stranke Andrejem Čušem, ki kot aktualni poslanec ne more govoriti o politiki novih obrazov, vendar pa stavi na novo razmišljanje.

"Z menjavo generacij in menjavo razmišljanja se bo v Sloveniji lahko marsikaj spremenilo. Dokler pa se bomo delili na tiste, kdo je za Milana Kučana in kdo je za Janeza Janšo, pa nam bo težko boljše,“ je prepričan Čuš.

Zeleni bodo v četrtek predstavili tudi koalicijo manjših strank za nastop na parlamentarnih volitvah, vendar pa nobena od teh strank še ni prestopila praga državnega zbora.

"Pridružila se nam bo stranka Oljka, ki je predvsem močna na Obali. Mestne svetnike ima v Kopru, Izoli in Piranu, svoje odbore pa ima tudi v Ankaranu," pojasnjuje Čuš.

Medtem sicer ni izključeno, da bo poleg Čuša na listi v katerem od volilnih okrajev sodeloval še kakšni sindikalist, so še poročali na Planet TV.