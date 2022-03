Še naprej toplo in sončno

Jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od -4 do 2, na Primorskem in ponekod v višjih legah od 3 do 7, najvišje dnevne od 16 do 21 stopinj Celzija.

Kaj nas čaka prihodnje dni?

V nedeljo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. V ponedeljek bo še sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Na Primorskem in Notranjskem se bodo popoldne začeli nabirati oblaki.

Opozorilo

V večjem delu Slovenije je velika požarna ogroženost v naravnem okolju.

Prepoved kurjenja v naravi

Na območju cele države je zaradi nevarnosti požarov razglašena velika požarna ogroženost. V času razglašene požarne ogroženosti je na prostem, v naravnem okolju, prepovedano kurjenje in izvajanje vsakršnih aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. Narava je izredno suha in kurjenje v naravnem okolju ima lahko katastrofalne posledice. Pred desetimi leti smo bili priča velikemu požaru na območju od Črnega kala do Obrova. Posledice so vidne še danes.

Zato policisti PU Koper apelirajo na vse, da v naravnem okolju, predvsem dokler je narava tako suha in dokler je razglašena velika požarna ogroženost, ne kurijo ali izvajajo drugih aktivnosti, ki lahko izzovejo požar. Požari so lahko zelo nevarni, povzročijo veliko škode, polega tega pa močno obremenijo interventne službe, tako gasilce kot tudi policiste.