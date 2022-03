Vreme: jasno in toplo bo

Jutri bo pretežno jasno. Čez dan bo v notranjosti Slovenije zapihal jugovzhodni veter, na Primorskem pa zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 1, ob morju in ponekod v višjih legah od 2 do 8, najvišje dnevne od 16 do 20, na Goriškem do 22 stopinj Celzija.

Obeti

V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme.

Opozorilo

V večjem delu Slovenije je velika požarna ogroženost v naravnem okolju.