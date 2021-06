Še naprej bo vroče, nevihte niso izključene

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Še vsaj do srede bo prevladovalo jasno, sončno in vroče vreme.

Danes bo večinoma sončno. Predvsem nad hribovitimi kraji severne in zahodne Slovenije bo sredi dneva in popoldne možna kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30°C.

Jutri bo sončno, popoldne na severu ni izključena kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 31, na Primorskem do 33 °C.

Tudi v drugih pokrajinah bo večinoma sončno, predvsem v Alpah bo popoldne nastalo nekaj ploh ali neviht.

Obeti

V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in vroče.