Lahko pričakujemo še stavko v galerijah, muzejih, gledališčih ...?

V trenutnem stavkovnem valu morda ni izključena stavka v kulturnih ustanovah, članicah Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz). Od kulturnega ministra Toneta Peršaka so zahtevali spremembo tarifnega dela kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti. Ker odgovora niso dobili, napovedujejo nadaljnje korake, lahko celo stavko.

Sindikat je zahtevo za "ustrezno ovrednotenje delovnih mest s področja kulture" na ministrstvo za kulturo posredoval konec januarja letos. In kot opozarjajo, se je zakonsko določeni 30-dnevni rok za odgovor medtem že iztekel, odgovora pa od nikoder. Ministra Peršaka so na to tudi opozorili.

Ob tem so ministra obvestili, da bodo v prihodnjih dneh sklicali izredno sejo predsedstva Sindikalne konference kulturnih organizacij Sviza. Na seji bodo odločali o nadaljnjih korakih, morda celo o stavki v kulturni dejavnosti.



Kulturne ustanove, članice Sviza: ARHIVI

Pokrajinski arhiv Maribor

Zgodovinski arhiv Ljubljana - enota (Mestni arhiv) Ljubljana

Zgodovinski arhiv Celje MUZEJI

Muzej za arhitekturo in oblikovanje

Gorenjski muzej Kranj

Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica

Gornjesavski muzej Jesenice

Muzej in galerije mesta Ljubljana

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Muzej novejše zgodovine Slovenije Ljubljana

Muzej Velenje

Narodni muzej Slovenije

Notranjski muzej Postojna

Pokrajinski muzej Celje

Pokrajinski muzej Maribor

Posavski muzej Brežice

Prirodoslovni muzej Slovenije

Slovenska kinoteka

Slovenski etnografski muzej

Tehniški muzej Slovenije - enota Bistra GALERIJE

Mednarodni grafični likovni center Ljubljana

Moderna galerija Ljubljana

Narodna galerija ZAVODI ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

Zavodi za varstvo kulturne dediščine Celje, Kranj, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Novo mesto, Piran KNJIŽNICE

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Ravne na Koroškem

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož

Knjižnica Velenje

Mestna knjižnica Kranj

Osrednja knjižnica Mozirje

Splošna knjižnica Ljutomer UMETNIŠKE USTANOVE

Društvo Slovenska matica

Mestno gledališče ljubljansko

SNG Drama Maribor

SNG Nova Gorica

SNG Opera in balet Ljubljana

Slovenska filharmonija - slovenski komorni zbor Ljubljana

Slovenska filharmonija - orkester Ljubljana PREOSTALO

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Ljubljana

Festival Velenje

Predlog sprememb kolektivne pogodbe mogoč kadarkoli

Po mnenju Sviza so delovna mesta tako v umetniškem kot tudi v strokovnem delu kulture v celoti primerljiva, ne enaka, z zdravniškimi delovnimi mesti. Vlado dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju zavezuje k pogajanjem o ustreznem vrednotenju delovnih mest v zdravstvu in drugih dejavnostih, ki so primerljive z zdravniškimi delovnimi mesti, opozarjajo v Svizu.

Spremembo ali dopolnitev kolektivne pogodbe lahko pogodbeni stranki predlagata kadarkoli. Druga stran se mora do predloga opredeliti v 30 dneh po njegovem prejemu, so še razložili v Svizu.