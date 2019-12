Se na mariborski šoli dogaja kadrovska čistka? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odnosi med zaposlenimi in vodstvom šole v štajerski prestolnici se samo še zaostrujejo. Zavrelo je po tem, ko je ravnateljica Srednje šole za oblikovanje izredno odpoved vročila glavnemu šolskemu sindikalistu, danes pa je opozorilo pred odpovedjo prejela že tretja učiteljica, tej očitajo "nevestno in nestrokovno opravljanje dela".

"Potem ko je bilo moje delo štiri leta zapored ocenjeno kot odlično, zdaj mečejo slabo luč na mojo strokovnost zaradi nestrinjanja z vodstvom," je povedala zadnja, ki se je znašla na seznamu za odpuščanje. Ravnateljica, ki naj bi odpuščanja napovedala že pred časom, pa danes kadrovsko čistko zanika.

Prvi je bil odpuščen sindikalni zaupnik

Pred dobrim mesecem dni je odletel sindikalni zaupnik, ker naj bi bil moteči dejavnik. "V moji izredni odpovedi je jasno zapisano, da je to posledica mojega sindikalnega dela. Moram pa poudariti, da je delo sindikalnega zaupnika zmeraj to, da varuje pravice delavcev," je povedal Dejan Paska, nekdanji sindikalni zaupnik na Srednji šoli za oblikovanje Maribor.

Zdaj je na tarči učiteljica

Trenutna tarča ravnateljice naj bi bila učiteljica Cvetka Hojnik. Foto: Planet TV Epilog njegove odpovedi bo podalo delovno sodišče. Trenutna tarča naj bi bila Cvetka Hojnik, ki na mariborski Srednji šoli za oblikovanje poučuje skoraj 20 let, na Srednji poklicni in tehniški šoli v Murski Soboti pa peto leto. Doslej so bili na vseh straneh zadovoljni, zdaj pa je prejela opomin pred odpovedjo.

"Zelo razočarana sem nad tem, kar se dogaja. Vedno sem delala v prid dijakov in za dijake. Ta opomin, predvsem zaradi tega, kar je bilo napisano v njem - nestrokovnost, nevestnost in neodgovornost - me je zelo zelo prizadel," pravi.

Ravnateljica: Nestrokovnost je zgolj črka zakona

Ravnateljica pojasnjuje, da je nestrokovnost zgolj črka zakona. Hojnikovi je izrekla opomin, ker želi, da izbere, ali bo poučevala v Mariboru ali v Murski Soboti. Ne pa dvakrat na teden v Mariboru, preostalo pa drugje. "S tem, ko mi pogojuje delo v dveh dnevih tukaj, ker ima še vsepovsod drugje opravke, jaz ji pač tega več ne morem dovoliti, ker to vpliva tudi na odnose med sodelavci," svojo odločitev pojasnjuje Nadja Jager Popović, ravnateljica Srednje šole za oblikovanje Maribor.

Deset odstotkov jih ne dela dobro

Kot meni, je med sodelavci 90 odstotkov takšnih, ki delajo dobro. "Deset odstotkov je pa takšnih, ki v tej šoli preprosto netijo prepire, ne delajo tako, kot bi morali, in seveda si ne zaslužijo dela učitelja na naši šoli," dodaja ravnateljica. Med temi desetimi odstotki sta po njenih besedah tudi Paska in Hojnikova.

Dodala je, da so si odpovedi in opomine zakuhali sami s svojimi kršitvami, saj sama ni človek, ki bi ljudi metala na cesto.

Ljudje se bojijo postati sindikalni zaupnik

Gre za zelo nenavadno in nerazumljivo prakso, je poudaril predsednik območnega odbora sindikata SVIZ za Podravje. "Jasno je, da je organizacijski in strokovni vodja ravnatelj. Ampak vendarle obstajajo neka pravila igre. V tem trenutku imamo težavo dobiti sindikalnega zaupnika, ker se ljudje preprosto bojijo," je dejal Boris Radosavljevič, predsednik SVIZ Podravje. Prejšnjega sindikalnega zaupnika je namreč ta funkcija stala službo.