Še bolj kot toča, nas lahko skrbijo šesturni hudi nalivi

Toča je danes ponekod že padala in možnost ponovnega pojava še posebno v severovzhodu Slovenije še obstaja, a še bolj kot to, ARSO skrbijo nalivi, ki se nam obetajo zvečer in v prvem delu noči.

Šesturni močni nalivi

"V okolici Ptuja se obnavljajo nevihtne celice, izdali smo tudi že oranžno opozorilo za šesturne nalive, v katerih lahko zapade toliko, da padavinska voda zastaja, pride lahko do krajevnih poplav, narastejo lahko tudi hudourniki. Trenutno kaže, da bi v prvem delu noči lahko prišlo do tega pojava, v drugem delu pa se bo toliko shladilo, da ne bo tako intenzivno," je povedal Blaž Šter, dežurni prognostik

ORANŽNA - NEVIHTE - Slovenija - severovzhod

Pet, 4.5.2018 19h <--> Sob, 5.5.2018 1h.

— ARSO vreme: opozorila (@meteoPozorSI) May 4, 2018

Jutri so plohe in nevihte še mogoče, a ne v tolikšni meri in bodo tudi manj intenzivne, kot danes. Kot je povedal Šter, težko določijo, v katerem delu Slovenije bo to. V nedeljo in v začetku prihodnjega dneva bo bolj suho in sončno.

Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 26 °C.



Za točo poglejte v nebo

Za točo je običajno glavni razlog velika pregretost ozračja. "Tudi danes smo videli, da je bilo najtopleje na severovzhodu države, zato so tam padavine intenzivnejše, medtem, ko je bilo v osrednjem delu države bolj oblačno in nevihte niso bile tako izrazite, kot bi lahko bile," je pojasnil Šter.

Za točo je značilna pregretost ozračja, ki se ji pridruži še vremenski prožilec, kot ga imenujejo na ARSO. To je lahko hladna fronta, ki pride, ali manjša ohladitev v nižinah, da se ta nestabilnost, ki je pri tleh, lahko sproži.

Oblaki so pri toči velikokrat zelenkastih odtenkov. "Ko vidimo na nebu zelenkaste odtenke, to pomeni, da je nevihta zelo močna in je nevarnost toče velika," nam je povedal Šter.



⚡️⛈️Ponekod po Sloveniji je danes že padala toča.

Če vas toča ujame v vozilu, ga ne ustavljajte v predoru ali pod nadvozom❗

Bodite previdni❗

🆘☎️112 pic.twitter.com/acVxShNlPO — Uprava RS za zaščito in reševanje (@URS_ZR) May 2, 2018

Kje bodo narasli vodotoki?

Ob zelo intenzivnih padavinah bodo v naslednjih urah ponovno močneje narasli hudourniški vodotoki s povirji na Pohorju, zahodnem delu Slovenskih Goric ter Halozah, so sporočili s Centra za obveščanje RS.

Pri tem so možna razlivanja hudournikov na izpostavljenih delih, v manjšem obsegu pa se lahko razlije tudi reka Dravinja in tudi druge manjše reke na tem območju.

V noči na soboto so možni hitri porasti in razlivanja tudi drugod v vzhodni in severovzhodni Sloveniji.

V Pomurju obstaja verjetnost zastajanja zaledne vode.

Močen dež je sicer že čez dan povzročili nekaj nevšečnosti



Že dopoldne je v Rogaški Slatini meteorna voda zalila kletne prostore garažne hiše, knjižnice ter trgovine. S čiščenjem jaškov za meteorno vodo in črpanjem vode iz kletnih prostorov pa so imeli gasilci kar nekaj dela še ponekod na Štajerskem.



V Ljubljani je zaradi zamašenih prepustov voda zalila hodnik, garderobo in kopalnico osnovne šole v Dečkovi ulici. Zaradi udara strele je zagorelo ostrešje stanovanjske hiše v Železnikarjevi ulici v Ljubljani. Gasilci so požar ostrešja površin okoli 50 kvadratnih metrov pogasili ter prekrili streho z folijo in platnom.



