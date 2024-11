Po besedah Alenke Helbl želijo s sklicem seje parlamentarnega odbora za izobraževanje, znanost in mladino vladno koalicijo opozoriti, da stanje na področju šolstva "v praksi kaže na to, da že bijemo plat zvona". Trenutna vlada je po njenih besedah dokazala, da je na tem področju neuspešna. Spomnila je na odhod Darja Felde z mesta ministra za vzgojo in izobraževanje, kjer ga je nadomestil Vinko Logaj.

Spomnila je tudi, da so v SDS v tem mandatu sklicali že precej nujnih sej odbora za izobraževanje, med drugim na temo medvrstniškega nasilja, reševanja romskih vprašanj, vključevanja otrok priseljencev, ugleda učiteljskega poklica, pomanjkanja učiteljev in splošnega pomanjkanja vizije šolstva. Kot je dejala, osnovne in srednje šole še vedno čakajo na prenovo učnih načrtov, poklicne šole, obrtniki in gospodarstveniki pa še večno čakajo polno delujoč dualni sistem.

"Ponovno torej pozivamo pristojne, da je skrajni čas, da jasno in glasno povedo, katere ukrepe in na kakšen način bodo zastavili. Naš skupni cilj mora biti, da slovenski šolski sistem od danes ne izgubi nobenega zaposlenega več, hkrati pa vsak naslednji dan pridobi nov, motiviran, usposobljen kader, ki bo imel dobre pogoje dela in strokovno podporo," je na novinarski konferenci pojasnila poslanka SDS.

Opozorila pred birokratizacijo

Odboru po njenih besedah v sprejem predlagajo sklepe, ki so zapisani v koalicijski pogodbi aktualne vlade, saj jih tudi v SDS podpirajo. Med drugim predlagajo, naj vladna koalicija zagotovi ustrezen strokovno izobražen kader in vzpostavi učinkovit sistem vseživljenjskega strokovnega usposabljanja za učitelje, naj zagotovi kakovosten učni proces, v katerem bo imel učitelj manj administrativnih obremenitev, in naj naslovi pomanjkanje kadra z ustreznimi veščinami in znanjem, ki zagotavljajo možnosti za posameznikov profesionalni razvoj. "Boriti se moramo proti trendom prekarizacije, birokratizacije in povečevanja delovnih obremenitev strokovnih delavcev in delavk v vrtcih in šolah," je poudarila Helbl.

Ob tem je dejala, da morda kdaj v učiteljskem poklicu plača ni bila najpomembnejša, da so pomembni predvsem pogoji dela. Pri tem je poslanka, ki tudi sama prihaja iz učiteljskih vrst, izpostavila, da danes učitelji potrebujejo veliko več veščin za opravljanje dela, opozorila pa je tudi na "en kup birokratizacije".

Poudarila je še pomen ugleda učiteljskega poklica. Učitelji se po njenih besedah "počutijo nemočne ob vdoru vseh, ki lahko vstopajo v šolski prostor". Kot je poudarila, morajo šole imeti avtonomijo.