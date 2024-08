SDS za sklic izredne seje DZ o romskih vprašanjih

V SDS so v predlog priporočil vladi zapisali tudi, da naj sistemske rešitve in ukrepi zagotovijo tudi varnost premoženja državljanov in varnost uradnih oseb pri izvajanju postopkov v romskih naseljih. Vladi želijo predlagati, da omogoči povečanje pooblastil policije v primerih skupinskega nasilja in okrepi prisotnosti policije v okoljih, kjer je večje število nasilnih incidentov in groženj.

Državnemu zboru predlagajo poziv vladi, da okrepi storitve centrov za socialno delo za podporo družinam ter centrom za socialno delo v občinah oziroma na območjih, kjer biva romska skupnost, zagotovi dodaten kader ter ustrezno strokovno podporo socialnih delavcev.

Kot je pojasnila Anja Bah Žibert, želijo v poslanski skupini vladi predlagati tudi vzpostavitev ustrezne zakonodaje na področju predšolske in šolske vzgoje, tako da bi "v največji meri zaščitili pravico otrok do njihove izobrazbe". Predlagajo tudi vzpostavitev učinkovitega sistema, ki bo omogočil ustrezno sankcioniranje staršev oziroma zakonitih zastopnikov in skrbnikov v primeru neizpolnjevanja tako predšolskih kot osnovnošolskih obveznosti ter njihovega nesodelovanja s strokovnimi službami v vzgojno-izobraževalnem procesu.

Predlog priporočil vladi vsebuje tudi poziv za vzpostavitev učinkovitega sistema, ki bo v največji meri preprečeval medvrstniško nasilje v šolah, pri čemer bosta v primeru nasilja mladoletnikov in odklonskega vedenja učencev možna umik nasilnega učenca iz razreda in njegova začasna vključitev v poseben vzgojni program.

Vlada naj skliče strateški vrh parlamentarnih strank

Poudarila je še, da bi DZ s sprejetjem takšnega sklepa pozval vlado, da "zaradi neustreznega oziroma neučinkovitega reševanja romske problematike v sedmih dneh skliče strateški vrh parlamentarnih strank, državnega sveta, lokalnih skupnosti, pristojnih ministrstev, urada za narodnosti in predstavnikov Romov na temo reševanja problematike".

Anja Bah Žibert je prepričana, da se je sistem v odnosu do Romov do zdaj večinoma posvečal pravicam, dodatnim ugodnostim in opravičevanju nedopustnosti, nič pa odgovornosti in enakosti pred zakonom, kot velja za vse ostale državljane. "Prišli smo namreč do točke, ko je treba priznati, da nam je spodletelo in da smo neuspešni pri vključevanju Romov v družbo," je dejala. Pri tem je izpostavila predvsem stanje na jugovzhodu Slovenije.

"Spoštovani, če se bomo znali odpovedati političnemu prestižu, se poslušati in upoštevati, lahko skupaj pridemo do dobrih rešitev. Posamično vlaganje zakonskih predlogov namreč ne bo zadostovalo, če zanje ne bo ustrezne večine," je zatrdila Bah Žibertova. Pri tem je izrazila veselje, da so potrebo po skupnem delu prepoznali nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek, poslanec SD Predrag Baković in tudi v poslanski skupini NSi, ki so prispevali svoje podpise za sklic izredne seje. Odločitev poslanske skupine Svoboda glede prispevanja podpisov bodo počakali do 14. ure, nato pa bodo zahtevo tudi vložili.