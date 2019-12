SDS prevzela vodstvo, LMŠ ji je tik za petami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stranka SDS je prevzela vodstvo na javnomnenjski anketi časnika Delo. Tako kot novembra sta SDS in LMŠ tako rekoč izenačeni, le da sta tokrat zamenjali vrstni red in je ta mesec SDS za 0,2 odstotne točke v prednosti.

Obe vodilni stranki v kombinirani telefonski in spletni anketi, ki jo je Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana izvedel med 26. novembrom in 5. decembrom na reprezentativnem vzorcu 732 polnoletnih prebivalcev Slovenije, sta v primerjavi z mesecem prej pridobili, a SDS nekaj več kot LMŠ, piše Delo.

Velik padec Levice

Po najnovejši anketi je na tretjem mestu ostala Levica, ki je svoj položaj precej poslabšala. Še novembra bi jo volilo 11,2 odstotka vprašanih, tokrat 8,4 odstotka. SD ostaja na četrtem mestu, pri čemer je svoj rezultat nekoliko izboljšala, saj bi jo novembra volilo šest odstotkov vprašanih, tokrat 6,3 odstotka.

SMC z 0,9-odstotno podporo

NSi bi volilo 4,9 odstotka vprašanih, kar je za odstotno točko slabši rezultat kot novembra. DeSUS bi volilo 3,4 odstotka (novembra 2,2 odstotka), SNS pa 2,3 odstotka (novembra 3,2 odstotka).

Na osmem mestu je Piratska stranka z 2,1-odstotno podporo, sledijo SAB, ki jo podpira 1,8 odstotka vprašanih (novembra 2,3 odstotka), SLS z 1,4-odstotno podporo (novembra en odstotek), medtem ko je SMC z 0,9-odstotno podporo padla na 13. mesto (pred njo sta se uvrstili Andrej Čuš in Zeleni ter Dobra država). Še novembra je SMC podpiralo 1,9 odstotka vprašanih.

Slabih 18 odstotkov neodločenih

17,8 odstotka jih ne ve, koga bi volili, 10,9 odstotka ne bi volilo nobene stranke, 3,4 odstotka pa jih na to vprašanje ni želelo odgovoriti.

Povprečna ocena dela vlade še naprej pada, saj je oktobra znašala 2,81, novembra 2,77, tokrat pa 2,76. Nasprotno je ocena dela državnega zbora v zadnjem mesecu nekoliko narasla, in sicer s povprečne ocene 2,56 v novembru na 2,64 v decembru.

Na barometru priljubljenosti politikov še naprej vodi predsednik republike Borut Pahor, drugi je premier Marjan Šarec, tretji pa novi slovenski evropski komisar Janez Lenarčič. Na repu lestvice so predsednik SDS Janez Janša, zunanji minister Miro Cerar in predsednik DeSUS Karl Erjavec.