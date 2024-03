SDS predlaga dopolnitev zakona o lokalni samoupravi

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je v parlamentarno proceduro vložila novelo zakona o lokalni samoupravi. "Prebivalcem obmejnih občin smo prisluhnili in predlagamo dopolnitev zakona o lokalni samoupravi. Poslanska skupina SDS zato predlaga člen, ki se glasi: Občinski svet mora zaradi preprečevanja varnostnega tveganja dati soglasje v zadevah, ki so vezane na nastanitev migrantov na območju občine," je na novinarski konferenci pojasnil poslanec SDS Branko Grims.

Grims: Vse, kar počne aktualna vlada, je nezakonito in protiustavno

Grims je na začetku novinarske konference spomnil, da je zadnje dni celotno dogajanje v Sloveniji obarvano s problematiko nezakonitih migrantov, in sicer, kot je dejal, "zaradi popolnoma zgrešene politike Golobove vlade, ki je v zadnjem letu in pol svojega obstoja spustila prek meje več kot sto tisoč nezakonitih migrantov".

Dodal je, da je vse, kar počne aktualna vlada, nezakonito in protiustavno. "Dejansko je z javnim podiranjem meje dala signal, naj pridejo, plačuje nevladnike, da hodijo spodbujat nezakonite migrante na jug in jim dajo navodila, kako kar najbolj učinkovito zlorabiti našo zakonodajo in kako nezakonito prodreti v Slovenijo ter potem zavlačevati postopke."

Opozoril je, da se je stanje na varnostnem področju v Ljubljani in še v nekaterih drugih krajih, kjer so bili do zdaj azilni domovi, očitno zaostrilo in postajalo vse bolj nevzdržno, česar niti s pomočjo medijev in policije niso mogli več prikrivati. "Zdaj so se zatekli k temu, kar je najbolj nesprejemljivo in zavržno, da odgovornost za svoje lastno napačno, zgrešeno, očitno nezakonito početje prevalijo na ramena državljank in državljanov v nekaterih obmejnih občinah, kamor hočejo dodatno razporediti nezakonite migrante in tam odpreti podružnice azilnih domov."

"Vlada je povzročila slabo varnostno stanje"

Pri samovoljni odločitvi vlade gre seveda za izjemno grob poseg v več ustavnih pravic, prvič v pravico do varnosti in drugič tudi v pravico do lokalne samouprave, meni Grims. "Vlada je z očitno nezakonitim, popolnoma napačnim ravnanjem povzročila slabo varnostno stanje, zdaj pa poskuša posledice tega preprosto prevaliti na obmejne občine. Tako nobena vlada nikdar ne bi smela ravnati," je dodal Grims, ki je bil včeraj na skupni seji treh občin v Središču ob Dravi.

"Včeraj sem bil kot opazovalec prisoten na skupni seji treh občin, občinskih svetov in tam je bilo popolnoma enotno mnenje, ne glede na kakršnokoli politično orientacijo ali starost, da bi morali vendar v lokalni skupnosti imeti možnost, da dajo svoje mnenje, in da bi od vlade pričakovali, da to mnenje tudi upošteva. Da torej vlada prisluhne ljudstvu, saj ima ljudstvo v Sloveniji po ustavi oblast."

Opozoril je tudi na sklep občinskih svetov, da pozivajo državni zbor, da sprejme spremembo zakonodaje, ki bi omogočala, da bi ob tovrstnih postopkih, ko gre za naselitev nezakonitih migrantov v nekem okolju, lokalna skupnost k temu dala soglasje.

Predlagajo dopolnitev zakona o lokalni samoupravi

"Prebivalcem obmejnih občin smo prisluhnili in predlagamo dopolnitev zakona o lokalni samoupravi. Poslanska skupina SDS zato predlaga člen, ki se glasi: Občinski svet mora zaradi preprečevanja varnostnega tveganja dati soglasje v zadevah, ki so vezane na nastanitev migrantov na območju občine," je pojasnil Grims.

Na koncu novinarske konference je opozoril, da imajo občine, o katerih danes govorimo, le okoli dva tisoč prebivalcev ali celo manj. "Postavitev nekega velikega azilnega doma in njegova postopna širitev lahko pripeljeta do tega, da bo azilantov tam več, kot je pa lokalnih prebivalcev. Takih primerov je v Evropi zaradi podobno zgrešene politike v preteklosti že kolikor hočete. Povsod, kjer je prišlo do takega položaja, je potem prišlo tudi do konfliktov in do zelo težkih varnostnih posledic."