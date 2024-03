SDS ne bo podprla kandidature Ursule von der Layen

V Evropski ljudski stranki (EPP), največji politični skupini v Evropskem parlamentu, bodo kandidata oziroma kandidatko za predsednika Evropske komisije določili na kongresu, ki se odvija danes in jutri v Bukarešti. To bo aktualna predsednica komisije Ursula von der Leyen, ki je ponovno kandidaturo napovedala konec februarja in je edina kandidatka v EPP.

Evropske politične družine naj bi glede na sistem pred volitvami vsaka imenovale svojega vodilnega kandidata, ki bi bil obenem njihov kandidat za predsednika Komisije. Voditelji držav članic bi nato "spitzenkandidata" zmagovite stranke predlagali v potrditev Evropskemu parlamentu.

A sistem je že od začetka predmet polemik, pri čemer so mu nekatere politične družine bolj, druge manj naklonjene. Predvsem sloni na majavih temeljih, saj samodejnosti med izidom volitev in položajem predsednika Komisije ni – evropska pogodba določa zgolj, da predsednika Komisije izberejo voditelji članic Unije ob upoštevanju volilnega izida.