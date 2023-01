SDS: Koalicija z obnašanjem, kot da v Sloveniji vladajo izredne razmere, onemogoča delo opozicije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V opozicijski SDS koaliciji očitajo, da z obnašanjem, kot da v Sloveniji vladajo izredne razmere, sklicevanjem izrednih sej z danes na jutri in sprejemanjem zakonov po nujnih postopkih onemogoča delo opozicije. Ta pa v svojem bistvu v DZ predstavlja tisti del državljanov, ki ni volil vladnih strank, opozarjajo.

V SDS so tako v današnjem zapisu poudarili, da opozicijski poslanci vnaprej ne nasprotujejo vsem vladnim predlogom, je pa njihovo delo, da preučijo vsa gradiva, ki jih v parlamentarni postopek vlagajo vladajoči, o njih izoblikujejo mnenje, predlagajo dopolnitve in alternative.

Če so seje matičnih delovnih teles sklicane le 24 ur ali manj pred samo sejo, ima opozicija po njihovih navedbah za kakovostno vsebinsko pripravo na sejo, dodatne predloge in dopolnitve izjemno malo časa, kar je "tako neresno kot tudi nespoštljivo", so zapisali v sporočilu za javnost.

Odzvali so se po današnji seji kolegija predsednice DZ

Odziv največje opozicijske stranke sicer prihaja po odločitvi na današnji seji kolegija predsednice DZ, ki je sklenil, da bo DZ v petek zasedal na izredni seji, na kateri bo med drugim po nujnem postopku obravnaval vladni predlog zakona o začasnem dodatku sodnikov in državnih tožilcev ter vladni predlog novele zakona o državni upravi. Za sredo je tako že sklicana seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, ki bo obravnaval predlog novele zakona o državni upravi, za četrtek pa seja odbora DZ za pravosodje, ki bo obravnaval zakon o začasnem dodatku sodnikov in državnih tožilcev.

SDS je z očitkom vladi, da zakona ne izpolnjujeta pogojev za obravnavo po nujnem zakonu, takšni odločitvi nasprotovala na kolegiju predsednice DZ. S podobnimi argumenti so se oglasili že večkrat v aktualnem sklicu DZ, tudi pri vladni noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki je novembra lani prestal referendumsko odločanje.

Danes za razliko od takrat ni kriznih razmer

"Danes se zakoni z lahkoto sprejemajo po nujnih postopkih, celo z njihovo zlorabo, delo opozicije se poskuša onemogočiti, drugače pa je to, da v Sloveniji danes kriznih razmer, zaradi česar bi bila ogrožena življenja ljudi in zaradi česar bi se s sprejemanjem zakonodaje mudilo, za razliko od takrat ni," v SDS očitajo vladni koaliciji.