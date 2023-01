Se je NSi prodala Robertu Golobu? Tonin odgovarja tako.

Predsednik NSi Matej Tonin je članicam in članom stranke poslal pismo, v katerem je poudaril, da ne vidi možnosti za sodelovanje v vladi Roberta Goloba. V pismu se je obregnil ob očitke, da se je NSi prodala Robertu Golobu za nekaj mest v upravah državnih podjetij in nadzornih svetih. "Vsak, ki misli, da bo zaradi tega NSi ubogljiva in poslušna, mu lahko povem zelo jasno: 'Ne bo!'" je zapisal.

"NSi ne želi sodelovati v vladi, ki tepta temeljne vrednote, na katerih je zrasla naša država," je kot prvega od ključnih razlogov za odločitev stranke navedel Tonin.

Kot drugi najpomembnejši razlog pa navaja, da bo "NSi odločno nasprotovala vladi, ki v Sloveniji brezglavo viša davke, uvaja socialistično uravnilovko, uničuje gospodarstvo in z metodami centralnega planiranja rešuje sistem slovenskega državnega zdravstva".

V pismu se je obregnil ob očitke, da se je NSi prodala Robertu Golobu za nekaj mest v upravah državnih podjetij in nadzornih svetih. "Naj povem zelo jasno: 'NSi se ne da kupiti!' Prepričan sem, da so kadri NSi na odgovornih mestih dobri, strokovni in usposobljeni. Če kdo meni drugače, naj te kadre razreši in imenuje boljše. Vsak, ki pa misli, da bo zaradi tega NSi ubogljiva in poslušna, mu lahko povem zelo jasno: 'Ne bo!'" je zapisal Tonin.

Spor med SDS in NSi

Prav tako Tonin zavrača namigovanja, da NSi ne prispeva podpisov za preiskavo poslov GEN-I na Balkanu, domnevno zaradi zaščite premierja Goloba, kot je slišati iz vrst SDS. V odzivu je zapisal, da imata zaradi njenega "trmarjenja" parlamentarni komisiji, ki bi morali nadzorovati delo vlade, "že osem mesecev težave pri svojem delu".

"V NSi želimo takšno razdelitev vodenja in članstva v obeh parlamentarnih komisijah, da odražajo realno moč obeh opozicijskih strank," je v pismu članstvu zatrdil Tonin.

SDS: Vladajoča koalicija ima NSi natanko tam, kjer jo potrebuje

V SDS so se za N1 odzvali z besedami, da si v nobeni delujoči parlamentarni demokraciji vodenja nadzornih komisij ne more prisvojiti najmanjša opozicijska stranka z osmimi poslanci. V SDS verjamejo, da NSi ne bo formalno vstopila v Golobovo vlado, ker je vladajoči tam ne želijo: "Vladajoča koalicija ima NSi namreč natanko tam, kjer jo potrebuje in kjer jim je koristna. In to za nizko ceno."

Celotno Toninovo pismo članstvu stranke si preberite spodaj.