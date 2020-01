Šarec v Davosu o odpiranju javnega sektorja umetni inteligenci

Predsednik vlade Marjan Šarec je na 50. letnem zasedanju WEF v Davosu danes sodeloval na panelu o odpiranju javnega sektorja umetni inteligenci. Umetna inteligenca ima potencial, da služi človeštvu ter prinaša koristi posameznikom in družbi. Da bi to dosegli, pa morajo pri njenem razvoju in upravljanju sodelovati vsi deležniki, je dejal.

Šarec se te dni mudi na zasedanju Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) v Davosu. Na posebni razpravi o umetni inteligenci je danes skupaj z drugimi razpravljalci obravnaval priložnosti, ki jih umetna inteligenca ponuja vladam in javnemu sektorju za izboljšanje storitev za državljane ter pri upravljanju in iskanju rešitev na številnih področjih, piše STA.

Med osrednjimi temami tudi izzivi, ki jih prinaša umetna inteligenca

Pomemben vidik razprave so bili tudi izzivi, ki jih umetna inteligenca prinaša, denimo na področju varstva zasebnosti, so sporočili iz njegovega kabineta. "Za javni sektor umetna inteligenca prinaša večjo učinkovitost in odzivnost ter zagotavlja bolj trajnostne in sprotne rešitve za našo družbo. Vendar moramo na drugi strani zelo dobro razumeti to področje, da bo lahko služilo javnemu sektorju in delovalo za najširše dobro," je poudaril Šarec. Zato pa potrebujemo pametne in učinkovite javne politike, je prepričan.

Foto: Reuters

Opozoril je tudi na osnovne človeške vrednote, kot sta etika in morala, ki sta po njegovih besedah bistveni, če želimo umetno inteligenco uporabljati v javno dobro. V povezavi s tem je opozoril tudi na področje človekovih pravic - umetna inteligenca mora slediti ustrezno vzpostavljenim pravnim standardom.

Slovenija že aktivno spodbuja razprave in išče rešitve o etičnih in regulativnih vidikih umetne inteligence, temu področju pa namerava pozornost nameniti tudi med predsedovanjem Svetu EU v drugi polovici leta 2021, je zatrdil, navaja STA.

"EU mora nadaljevati svojo vlogo multilateralizma"

Šarec se je danes udeležil tudi panela z naslovom Strateška suverenost EU, kjer so bila naslovljena vprašanja, kako okrepiti kolektivno moč EU, tudi v luči brexita, kako zagotavljati vlogo EU kot globalnega akterja, kako uspešno naslavljati podnebne spremembe in kako se spoprijemati z izzivi v mednarodni skupnosti.

Foto: Reuters

Poudaril je, da EU za ohranitev strateške suverenosti potrebuje jasne odnose med državami članicami in učinkovite evropske institucije, katerih odločitve morajo temeljiti na vladavini prava in ne politični usmerjenosti. Menil je tudi, da mora EU nadaljevati svojo vlogo zagovornika multilateralizma, človekovih pravic in mednarodnega prava.

Ob robu današnjih razprav se je predsednik vlade sestal s predsednikom gruzijske vlade Giorgijem Gaharijo. Predsednik vlade je v pogovoru poudaril podporo evroatlantskemu napredku in evropski usmerjenosti Gruzije.

Na kratko se je srečal tudi z ustanoviteljem WEF Klausom Schwabom ter srbsko predsednico vlade Ano Brnabić. Več o teh srečanjih v kabinetu predsednika niso povedali, še poroča STA.