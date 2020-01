Začenja se letno srečanje Svetovnega gospodarskega foruma, v Davosu tudi Šarec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V švicarskem Davosu se bo danes začelo 50. jubilejno letno srečanje Svetovnega gospodarskega foruma (WEF), ki bo spet združilo svetovne gospodarske in politične voditelje ter predstavnike nevladnega sektorja. V ospredju bodo podnebne spremembe in dolgoročno bolj vzdržen model gospodarstva. Med udeleženci bo tudi premier Marjan Šarec, piše STA.

Jubilejna 50. izvedba letnega srečanja WEF bo potekala pod naslovom Deležniki za celosten in trajnosten svet.

Poleg vprašanja podnebnih sprememb, ki so se v zadnjih letih pridružile gospodarskim vprašanjem med ključnimi temami srečanja, bo poudarek letos na dolgoročno vzdržnem gospodarskem modelu oz. na konceptu deležniškega kapitalizma. Gre za idejo, da morajo podjetja delovati ne le v interesu svojih delničarjev, pač pa tudi odgovorno do družbe in okolja, piše STA.

250 voditeljev z vsega sveta

Po navedbah organizatorjev je udeležbo na eni najpomembnejših svetovnih konferenc napovedalo okoli 250 političnih voditeljev z vsega sveta, vodje mednarodnih organizacij in ustanov, predstavniki vodilnih svetovnih gospodarskih korporacij in udeleženci iz nevladnega sektorja.

Foto: Reuters

Med prisotnimi voditelji bodo po napovedih ameriški predsednik Donald Trump, nemška kanclerka Angela Merkel in voditelji ustanov EU, medtem ko se dogodka na primer ne bosta udeležila francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Boris Johnson, piše STA.

Šarec tudi o umetni inteligenci

Srečanja v elitnem gorsko-turističnem središču v kantonu Graubünden se bo udeležil tudi premier Šarec. Po napovedih iz njegovega kabineta bo kot razpravljavec sodeloval na panelih o odpiranju javnega sektorja umetni inteligenci, o nadaljevanju strateškega dialoga o Zahodnem Balkanu in o strateški suverenosti EU. Pozornost bo namenil tudi panelu z naslovom Ustvarjanje rasti za srednjo in vzhodno Evropo.

Opravil bo tudi več srečanj, med drugim s podpredsednikom Evropske investicijske banke Alexandrom Stubbom, predsednikom Evropskega raziskovalnega sveta Maurom Ferrarijem in z generalno direktorico Mednarodnega denarnega sklada Kristalino Georgievo. V Davosu bo od predstavnikov vlade tudi ministrica za delo Ksenija Klampfer, ki se bo udeležila razprave o prihodnosti dela, še piše STA.

Preberite še: