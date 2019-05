Šarec: Volimo tiste, ki ustvarjajo mirno družbo, ne pa večnih delitev

Premier in predsednik LMŠ Marjan Šarec je v četrtek na Facebooku pozval k udeležbi na evropskih volitvah in poudaril, da vsak glas šteje. "Evropske volitve so pomembne in prav je, da volimo tiste, ki ustvarjajo mirno družbo, ne večnih delitev," je zapisal premier in dodal, da jih tisti, ki počnejo drugo, ne bodo prestrašili.

Premier Marjan Šarec je volivce ob koncu kampanje pred nedeljskimi volitvami v Evropski parlament pozval, naj volijo tiste, ki ne zlorabljajo svojih "novih medijev", plačanih z denarjem iz tujine, v svoje strankarske namene. Pri tem je očitno imel v mislih tudi televizijo Nova24TV, ki so jo leta 2016 ustanovili člani in podporniki SDS.

Šarec: Zalezujejo politične nasprotnike, snemajo njihove domove in ograje

"V maniri najhujšega totalitarizma zalezujejo politične nasprotnike, snemajo njihove domove in ograje pred njimi (tudi napačne), potvarjajo plakate, sklicujejo strankarske shode pod krinko domoljubja. Hkrati pa v Bruslju in drugje rušijo enotnost slovenske zunanje politike, tožijo lastno državo v tujini, se povezujejo s skrajneži v sosednjih državah in venomer izkoristijo priložnost za žaljivost in strašenje," je poudaril Šarec.

Foto: Bojan Puhek

"To, da je bil nekdo zraven pri osamosvojitvi Slovenije, mu ne da pravice početi vsega tega v smislu za menoj potop. Dovolj je bilo! Bolj se bodo posluževali teh praks, bolj bomo trdni in odločni," je zapisal prvak LMŠ. Dodal je, da jih ne bodo prestrašili tisti, ki jim niso tuje manire ravno tistega režima, čez katerega tako radi pljuvajo.

"Šele ko voliš, dobiš legitimno pravico kritizirati"

"O, kako strašna je ta politična osamljenost in še večja bo, saj si nas večina Slovencev želi mir in možnost za normalno življenje. Brez žalitev in napadov, ko jim celo družina in zasebne stvari niso svete," je navedel premier. Presodil je, da bo teme, kot so podnebne spremembe, varnost, trg dela, digitalizacija in socialna varnost, mogoče naslavljati samo z novimi ljudmi.

Kandidate LMŠ bo na evropske volitve popeljala novinka v politiki Irena Joveva. Šarec je spet poudaril, da so svobodne volitve temelj demokracije in da nikoli ne bo dal prav tistim, ki ne gredo volit, potem pa kritizirajo vsevprek in izražajo nezadovoljstvo. "Šele ko voliš, dobiš legitimno pravico kritizirati," je prepričan predsednik vlade.