Šarec: Plenkoviću sem povedal, kaj nas moti

Premier Marjan Šarec je v Bruslju hrvaškemu kolegu Andreju Plenkoviću povedal, kaj v zadnjih dneh bremeni odnose med Slovenijo in Hrvaško. Foto: Bojan Puhek

Premier Marjan Šarec je po koncu posebnega vrha EU o brexitu v Bruslju v povezavi s prisluškovalno afero glede arbitraže sporočil, da je hrvaškemu premierju Andreju Plenkoviću "povedal, kaj nas moti". In sicer, da Slovenija od Hrvaške v prihodnje pričakuje, da se vzdrži neevropskih dejanj in slabih praks.

Premier Marjan Šarec tudi pričakuje, da bosta Slovenija in Hrvaška nekoč resnično v prijateljskih odnosih, saj danes težko rečemo, da smo čisto prijatelji, ker imamo še nekaj odprtih vprašanj. "Ne pomeni pa, kot so nekateri želeli prikazati, da mi ustvarjamo neke razmere in se nekaj gremo," je dejal Šarec.

Šarec: Pričakujemo, da bo arbitražna razsodba implementirana

"Mi smo kot suverena država izrazili nestrinjanje s takimi ravnanji. Pričakujemo, da bo arbitražna razsodba implementirana. To sem povedal Plenkoviću (Andrej Plenković, hrvaški predsednik vlade, op. p.) in je vzel na znanje," je pojasnil premier. Na vprašanje, kako se je odzval hrvaški premier, ki sicer zavrača vse očitke, je Šarec odgovoril: "Saj tudi meni ni nič priznal."

Predsednik vlade Marjan Šarec je povedal, da Slovenija od Hrvaške pričakuje, da se v prihodnje vzdrži neevropskih dejanj. Na fotografiji predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković. Foto: STA

Na vprašanje, ali je o tem govoril tudi s predsednikom Evropske komisije Jeanom-Claudom Junckerjem, je Šarec odgovoril, da sta izmenjala dve besedi o brexitu, kar je bila tokratna tema, ne pa tudi o prisluškovalni aferi v povezavi z arbitražo, saj da je Evropska komisija že povedala svoje stališče.

Premierja žalosti mlačen odziv Evropske komisije

Šarec je sicer ob prihodu na vrh izpostavil, da ga žalosti mlačen odziv Evropske komisije na prisluškovalno afero v povezavi z arbitražo, saj da bi od komisije pričakoval poudarek, da je treba spoštovati vladavino prava in da so pritiski na medije nedopustni, še zlasti, če gre na pritiske iz sosednje države.