Šarec o združevanju liberalnih strank: Naj se vidi, da igramo na isti gol

Predsednik vlade Marjan Šarec je pojasnil, da se je namenoma odločil, da na sejo ne bo šel, "ker včeraj še ni bilo konec. Čaka nas še veto državnega sveta (...) kajti mislim, da veto bo. Če ga ne bo, bom toliko bolj vesel".

Izjava poslanca DeSUS nas bi morala skrbeti

Dotaknil se je tudi izjav poslanca DeSUS Roberta Polnarja, ki je ob vztrajanju pri višjih povprečninah v četrtek ob robu seje dejal, da bi, če bi bila v tem mandatu kakršna koli možnost za sodelovanje v drugi vladi, ki bi zmogla več poslanskih mandatov, sodeloval tudi s SDS Janeza Janše. "Menim, da bi nas moralo tisto bolj skrbeti kot pa moja prisotnost ali neprisotnost," je dejal.

Tudi Levica je kdaj glasovala s SDS in SNS

Glede dejstva, da je bil proračun potrjen z glasovi SNS, in očitkov Levice na ta račun, je Šarec poudaril, da so tudi v omenjeni poslanski skupini "mirno izglasovali kar nekaj stvari tako s SDS kot z SNS". Na vprašanje, kje in kdaj pričakuje Jelinčičev račun za podporo proračunu, pa je dejal, da takega računa ne pričakuje. "Tako kot je povedal, država potrebuje proračun. In vsi bi se morali tega zavedati," je dodal.

Prenehanje sporazuma z Levico po Šarčevem mnenju ni nobena katastrofa in je mogoče, tako kot v paru, tudi "brez papirja in prstana" čisto dobro živeti. Ob tem je navedel novo stanovanjsko zakonodajo, ki jo pripravljajo, in dodal, da če Levica tega ne bo podprla, "bo pač povedala, da ne dela tako kot govori".

"Naj se vidi, da igramo na isti gol"

Ob idejah o združevanju strank na levem polu je dejal, da so pripravljeni na sodelovanje in da bi "bilo lepo, če bi se lahko na nek način povezali. Morda sprva z neko pogodbo, saj ni treba, da smo takoj ena stranka. Samo da vidimo, da igramo na isti gol". Na vprašanje, ali ima ambicijo voditi liberalni blok, pa je odgovoril, da "stvari niso vedno samoumevne".

Foto: STA

Šarec je o predlogu za imenovanje Angelike Mlinar za ministrico za kohezijo pojasnil, da ima "toliko nacionalne zavesti", da želi, da "so ministri vsaj dvojni državljani". "Zagotovo je sposobna in tudi ve, kaj se v Bruslju dogaja. Če se bo to uredilo, in verjamem, da se bo, nimam zadržkov," je še dodal.

Upa, da se bo Banka Slovenije potegnila nazaj

Šarec še vedno upa tudi, da bo Banka Slovenije stopila korak nazaj pri navodilu o pogojih kreditiranja prebivalstva. Opozoril je še, da bodo imele tudi banke zaradi tega določen izpad. Upa, da tega izpada ne bodo reševale z uvedbo ležarine za depozite.

Glede ustanovitve nove nacionalne letalske družbe je dejal, da je vlada doslej le preverjala takšno možnost, in bil kritičen do medijev, ki "skačejo na prvo žogo".