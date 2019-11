Šarec: Nov kohezijski minister bo imenovan pravočasno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izvajanje projektov in programov, ki se financirajo iz evropskih sredstev, je v polnem teku, je danes v DZ v odgovoru na podobno poslansko vprašanje kot pred mesecem dni ponovil premier Marjan Šarec. "Novega ministra bom predlagal, ko mi bo stranka SAB, iz katere kvote je, sporočila ime. Nič ne skrbite, vse bo pravočasno in tako, kot mora biti," je zagotovil.

Poslanka SDS Suzana Lep Šimenko je namreč danes opozorila, da sta minila že dva meseca, odkar je s položaja ministra za razvoj in evropsko kohezijsko politiko odstopil Iztok Purič: "Očitno se ne zavedate, kako pomemben je ta resor." Podobno kot poslanec NSi Jožef Horvat pred mesecem dni je poudarila, da Slovenija evropska sredstva črpa slabo.

S Puričevim odstopom se naj ne bi spremenilo nič

A Šarec je povzel, da so bile na tem področju težave z informacijsko tehnologijo, ki ne ogrožajo več izvajanja kohezijske politike v državi. "Kohezijska politika je ena od prioritet, dobro se zavedamo, da je ta denar še kako pomemben," je dejal.

Po odstopu Izoka Puriča še vedno ni bil imenovan nov minister za kohezijo. Foto: STA

S Puričevim odstopom se ni spremenilo nič. "Ministrstvo dela naprej in ga začasno vodi predsednica SAB Alenka Bratušek, tako da to zagotovo ni brez vodenja. Projekti tečejo in verjamem, da bomo tu napravili še večji napredek," je menil.

Kot je povzel, so reševali 11 projektov iz prejšnje perspektive, do danes smo v Bruslju upravičili porabo 848,3 milijona evrov sredstev, torej 27,6 odstotka vsega, kar je Sloveniji na voljo, konec lanskega leta smo bili na 24,2 odstotka.

Izvajanje projektov in programov je po njegovih ponovnih zagotovilih v polnem teku. "Trenutno se izvaja 4.624 programov, za 2,54 milijarde evrov je bilo odločitev o finančni podpori, kar predstavlja 83 odstotkov razpoložljivih sredstev," je dodal.