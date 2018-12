Purič: Slovenija ne bo izgubila evropskih sredstev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novi minister za kohezijo Iztok Purič je prevzel mandat na čelu vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Foto: STA

Dan po imenovanju v državnem zboru je novi minister, pristojen za razvoj, strateške projekte in kohezijo, Iztok Purič od predhodnika Marka Bandellija za zaprtimi vrati tudi uradno prevzel posle. Napovedal je, da bo posebno pozornost namenil tudi motivaciji zaposlenih, saj brez tega ne more biti napredka in uspehov.

Iztok Purič se je Marku Bandelliju in ekipi zahvalil za lep sprejem, sodelavce vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pa je pohvalil, da so v zadnjih tednih opravili veliko delo na področju izvajanja evropske kohezijske politike.

"Vesel sem, da ste s kolegi na ministrstvu za finance pospešili potrjevanje že plačanih izdatkov evropske kohezijske politike do Evropske komisije in da Slovenija sredstev ne bo izgubila," je dejal Purič.

Purič verjame, da je ekipa v službi za razvoj in kohezijo izkušena in strokovna

Novi minister brez resorja, pristojen za razvoj, strateške projekte in kohezijo, je še dejal, da časa za veliko oddiha ne bo, saj službo v prihodnjih mesecih čaka intenzivno izvajanje aktivnosti, ki so začrtane tudi v akcijskem načrtu za pospešitev postopkov na področju koriščenja evropskih sredstev.

Purič meni, da je ekipa v vladni službi kompetentna, izkušena in strokovna, zato vse svoje želje in pričakovanja polaga v sodelovanje in krepitev zaupanja. Dosedanji minister Bandelli, ki se vrača v poslanske klopi, mu je medtem zaželel veliko delovnega zagona, politične modrosti in uspehov pri vodenju vladne službe.

Ministrstvo in vladna služba ocenjujeta, da evropskega denarja ne bomo izgubili

Poslanci državnega zbora so Puriča za novega ministra s 45 glasovi za in 40 proti imenovali v sredo zvečer. Menjava je bila potrebna, ker je Bandelli po dveh mesecih mandata sredi novembra odstopil zaradi očitkov o neprimerni komunikaciji in slabem delu.

Pristojnima parlamentarnima odboroma za gospodarstvo in zadeve EU se je Purič predstavil v začetku meseca, ko je med prioritetami na položaju ministra izpostavil ureditev informacijskega sistema za črpanje evropskih sredstev.

Prav v sredo so na ministrstvu za finance in službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ocenili, da jim bo uspelo izvesti vse potrebne postopke, da Slovenija ne bo izgubila evropskih sredstev, dodeljenih v 2015, za katere rok za črpanje poteče konec tega leta.