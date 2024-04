Šarec gostil črnogorskega kolega. Podpisala sta pogodbo in podprla Pahorja.

Obrambni minister Marjan Šarec je danes na uradnem obisku v Sloveniji gostil črnogorskega kolega Dragana Krapovića, s katerim je podpisal pogodbo o predaji šestih neubojnih ročnih protiletalskih sistemov vojski Črne gore. S tem sta državi še poglobili obrambno sodelovanje, ki je po besedah Šarca že zdaj odlično in zavezano vrednotam Nata in EU.

Obrambno sodelovanje med Slovenijo in Črno goro je po besedah Šarca močno zlasti na področju logistike, nabav in donacij, podpis omenjene pogodbe pa predstavlja nadaljevanje tega sodelovanja. "Z njim ne krepimo samo dvostranskega sodelovanja, temveč tudi interoperabilnost in enotnost znotraj Nata," je poudaril.

Ob priložnosti se je Krapoviću zahvalil za vse muzejske eksponate, ki jih je Črna gora donirala Sloveniji in so na ogled v Parku vojaške zgodovine in Vojaškem muzeju Slovenske vojske. Črna gora je namreč Sloveniji lani za muzejsko rabo odstopila letalo super galeb G4 in helikopter gazela HN 45M, pred tem pa tudi podmornico P-911.

Državi sta se lani odločili za skupno naročilo brezpilotnih letalnikov

Obenem sta se državi lani odločili za skupno naročilo brezpilotnih letalnikov belin ter podpisali dogovor o sodelovanju na področju vojaškega izvidništva in opazovanja ter nadzora iz zraka.

Ministra sta se pogovarjala tudi o skupnih nastopih vojsk obeh držav v mednarodnih operacijah in misijah, zlasti v Natovi bojni skupini eFP v Latviji, operacijah Kfor na Kosovu ter Eufor Althea v Bosni in Hercegovini ter pri vzpostavitvi kibernetskega centra za Zahodni Balkan v Podgorici.

Podprla sta Pahorja

Izmenjala sta tudi poglede na trenutne mednarodne razmere, s poudarkom na vojni v Ukrajini in napetostmi na Bližnjem vzhodu. Strinjala sta se, da je treba razmere med Iranom in Izraelom umiriti, zagotoviti premirje v Gazi ter predvsem preprečiti širjenje konflikta.

Ministra sta bila ob tem soglasna v podpori nekdanjemu predsedniku Borutu Pahorju pri njegovi kandidaturi za položaj posebnega odposlanca EU za dialog med Beogradom in Prištino.