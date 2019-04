Šarec bo odgovarjal na pereča vprašanja o zdravstvenem sistemu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Marjanu Šarcu in njegovi ministrski ekipi se bo danes začela redna aprilska seja državnega zbora, ki bo zaradi kratkega dnevnega reda potekala le še v torek. Premier Šarec bo odgovarjal na nekatera aktualna vprašanja, predvsem s področja zdravstva.

Poslanec LMŠ Robert Pavšič namreč namerava Šarcu postaviti vprašanje v zvezi s stanjem na področju družinske medicine, Miha Kordiš (Levica) pa v zvezi z privatizacijo oziroma razgradnjo javnega zdravstvenega sistema.

Glede na to, da bo Slovenija predsedovala Svetu EU v drugi polovici leta 2021, bo poslanec SDS Anže Logar predsedniku vlade postavil vprašanje v zvezi z evropskimi zadevami.

Zmaga Jelinčiča (SNS) bo zanimalo Šarčevo stališče do predlagane spremembe zakona o praznikih in dela prostih dneh, s katero poslanci koalicije in Levice predlagajo preimenovanje praznika vrnitve Primorske k matični domovini. Po Jelinčičevem mnenju namreč predlog spreminja mednarodnopravno določene termine v mednarodni pogodbi v škodo Slovenije.

Redna aprilska seja bo nato potekala le še v torek, ko bodo poslanci največ časa namenili predlogu SDS za spremembe zakona o dohodnini. Pričakovati je, da bodo poslanci predlogu prižgali rdečo luč in bo končal zakonodajno pot, saj bo šele zatem DZ lahko začel odločanje o vladnem predlogu novele istega zakona, s katero se davčno razbremenjuje regres za letni dopust.