Šarčevi v Trbovljah potrjujejo kandidate za evropske volitve

LMŠ je sicer v ponedeljek nekoliko presenetila z novico glede novega imena na kandidatni listi, ki jo je predstavila v začetku marca. Namesto Katje Damij je med kandidati poslanka in podpredsednica DZ Tina Heferle. Več v članku Sprememba na kandidatni listi LMŠ.

Prvak LMŠ Marjan Šarec je včeraj zvečer za POP TV zanikal, da bi šlo za kadrovski zdrs. Nenazadnje so s to menjavo listo še okrepili, saj so nanjo dobili podpredsednico DZ, je opozoril. Drugi na listi bo predvidoma državni sekretar na obrambnem ministrstvu Klemen Grošelj. Druga imena so manj znanja.

Šarec, kot pravi, svoji listi popolnoma zaupa. LMŠ je bila prva med slovenskimi članicami Alde, ki se je odrekla sodelovanju s programsko sorodnima strankama na evropskih volitvah. Za to odločitvijo Šarec še vedno stoji, o rezultatu na volitvah pa ne špekulira, si pa želi čim boljši rezultat.

Temelji za mrežo lokalnih odborov

V LMŠ po besedah generalnega sekretarja stranke Braneta Kralja sicer pričakujejo, da bo Šarec danes začrtal nadaljnjo pot stranke. Poleg njega bodo spregovorili tudi podpredsednika LMŠ Jerca Korče in Igor Žavbi ter nosilka kandidatne liste Joveva. Med vabljeni so tudi ministri in predsedniki koalicijskih strank, so pojasnili.

Zbor članov LMŠ bo danes obravnaval tudi statutarne spremembe, ki bodo temelj za ustanavljanje lokalnih odborov stranke, ki šteje okoli 1000 članov.