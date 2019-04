Sprememba na kandidatni listi LMŠ

Generalni sekretar LMŠ Brane Kralj posebnih razlogov za to ni navedel, je pa dejal, da je ta odločitev v slogu LMŠ, ki je mlada in dinamična stranka.

Kandidati LMŠ se bodo predstavili na sobotnem kongresu stranke v Trbovljah, dokončno pa bo kandidatno listo za evropske volitve, katere nosilka bo Irena Joveva, po kongresu potrdil izvršni odbor stranke, je v izjavi za STA in Radio Slovenija povedal Kralj.

Po navedbah Kralja je bila kandidatna lista, ki so jo predstavili v začetku marca, prvi predlog. Za Ireno Joveva je sicer predvidoma uvrščen obramboslovec in državni sekretar na ministrstvu za obrambo Klemen Grošelj. Dokončno pa bo vrstni red na listi potrdil izvršni odbor.

So jo odnesli očitki o visokih dolgovih?

Razlogov za menjavo na kandidatni listi Kralj ni navedel, so pa na Damijevo leteli očitki o visokih finančnih dolgovih. V LMŠ sicer pravijo, da so te očitke razčistili oz. dvome razjasnili. "LMŠ je mlada in zelo dinamična stranka. Nobena odločitev nikoli ne sme biti dokončna, ker se situacija dnevno spreminja in moramo biti pozorni ter fleksibilni. To je nova smer v politiki, da nisi ujetnik tirnic," je odločitev za Heferletovo pospremil Kralj in dodal, da želijo razmišljati zunaj okvirjev.

Na spletni strani LMŠ so v sporočilu zatrdili, da Damijeva, "ki je s svojim dosedanjim delom in doprinosom veliko pripomogla k izgradnji stranke, ostaja močan del ekipe LMŠ".

"Pred nami izredno pomembne volitve"

"Zavedam se odgovornosti, ki jo kandidatura prinaša," pa je v izjavi, objavljeni na spletni strani, povedala Heferletova in dodala, "da so pred nami izredno pomembne EU volitve, ki bodo odločale o tem, v kakšni Evropi bomo živeli".

Evropska politika mora po njenem mnenju priti bližje ljudem in prisluhniti njihovim problemom, "predvsem pa se mora politika zavedati, da je potrebnega veliko dela in napora za majhne premike na bolje".