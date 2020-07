Šarčeva koalicija voli Gorkiča k Masleši

Ali bo profesor kazenskega prava na pravni fakulteti Primož Gorkič postal vrhovni sodnik kazenskega oddelka, ki ga vodi Branko Masleša, bodo danes glasovali poslanci. Po razpletu v mandatno-volilni komisiji, kjer so o kandidaturi poslanci že odločali, se zdi, da bo Gorkič izvoljen. Podprlo ga je devet poslancev LMŠ, SD, SMC, DeSUS in SAB. Proti je bilo sedem poslancev SDS, NSi in SNS. Iz Levice niso glasovali.

Odločanje je bilo podobno razpletom v času, ko je vladal še Marjan Šarec in je Levica Luke Meseca iz opozicije na pomoč strankam takratne vladne koalicije priskočila le, ko je bilo to res nujno.

Ni sicer mogoče napovedati, da bodo vsi poslanci danes tudi res glasovali enako kot v mandatno-volilni komisiji in v času prejšnje vlade, ima pa Gorkič več možnosti za izvolitev kot Andraž Teršek, ki ga je večina poslancev pred kratkim zavrnila kot kandidata za ustavnega sodnika.

Glasovanje o vrhovnih sodnikih je namreč javno in ne tajno kot za ustavne sodnike. Za izvolitev zadošča navadna večina.

Zakaj so težave?

Gorkič sodne funkcije doslej še ni opravljal. Da kandidat nima nobenih sodniških izkušenj, ni najboljša rešitev. Ne bi bil pa prvi, ki bi bil v vrhovno sodišče izvoljen brez sodnih izkušenj. Gorkič je kot svetovalec v preteklosti nekaj časa delal za vrhovno sodišče in tožilstvo in torej ni povsem brez izkušenj o tem, kako poteka delo na sodiščih.

Glasovanje bo napeto zaradi pomislekov drugačne vrste: Gorkič je zadnja leta za plačilo pisal pravna mnenja za znane odvetniške pisarne, in to tudi v razvpitih primerih proti bančnikom, pa tudi, denimo, v primeru Balkanski bojevnik. To bo, če bo izvoljen za vrhovnega sodnika, zanj lahko nerodno, saj se lahko zgodi, da se bo moral pogosto izločati, da ne bi presojal o primerih, v katerih je sodeloval za dodaten zaslužek.

Ko je šlo za bančnike in podobne, je zastopal stališče, da mora biti krivda nesporno dokazana in da vsaka poslovna napaka, čeprav je državo veliko stala, še ni kaznivo dejanje. Precej drugače pa je vprašanja krivde ocenjeval v javni polemiki s Klemnom Jakličem, ko je šlo za sodni postopek proti Janezu Janši v primeru Patria in odločanje rednih sodišč, ki so bila zelo blizu montiranemu političnemu procesu za izločitev pomembnega politika iz volilnega boja za oblast.

Vse sodbe je na koncu soglasno razveljavilo ustavno sodišče, ki je ob ugotovitvi, da iz sodb ni razvidno, kaj je zagrešeno kaznivo dejanje, odločilo še, da je bilo sojenje Janši tudi nepošteno, ker se iz odločanja ni izločil takratni predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša.

Pa še preiskovanje mask

To razsodbo ustavnega sodišča, ki ni bila v skladu z njegovimi stališče pred tem, je Gorkič ostro in skoraj že nespodobno kritiziral. Z zapisom v Delu z naslovom "Patria za telebane, se opravičujem za pravnike" je, kot je to pozneje ocenil nekdanji ustavni sodnik Matevž Krivic, skoraj žalil ustavne sodnike že z naslovom. Krivic je zapisal še, da ni bila problematična le nespodobnost Gorkičevega cinizma in sarkazma v odnosu do ustavnega sodišča, kritike so tudi vsebinsko sporne, ker je z njimi dejansko branil strokovno zgrešene sodbe rednih sodišč, ki jih je ustavno sodišče razveljavilo, je še opozoril o kandidatu, ki bi zdaj okrepil oddelek, ki ga vodi prav Masleša.

Med pomembnejšimi odločitvami pred poslanci bo danes ob Gorkiču še odreditev parlamentarne preiskave nabavljanja mask in podobnih zaščitnih sredstev v času prejšnje in sedanje vlade. Preiskavo so zahtevali poslanci koalicije vladnih strank. Pred tem je, da bo to preiskavo zahteval, a le za dogajanje v času sedanje vlade, dolgo napovedoval Marjan Šarec iz LMŠ, zahtevo pa so iz vložili šele po tem, ko so to že storile vladne stranke.