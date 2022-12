Šarčev obisk v Sarajevu odpovedan zaradi megle

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Šarčev obisk pripadnikov kontingentov v Bosni in Hercegovini so onemogočile vremenske razmere. Foto: STA

Petkov obisk obrambnega ministra Marjana Šarca v Sarajevu je bil odpovedan zaradi goste megle, ki je onemogočala pristanek na tamkajšnjem letališču, so za STA potrdili na Morsu. Nov datum obiska še ni znan.

Šarec se je v četrtek mudil na Kosovu, kjer je obiskal pripadnike slovenskih kontingentov v mednarodnih operacijah in misijah na Kosovu in se srečal s poveljnikom Kforja generalmajorjem Angelom Michelom Ristuccio.

Obisk so mu onemogočile vremenske razmere

Nato bi moral v petek minister obiskati še pripadnike kontingentov v Bosni in Hercegovini, a so mu to onemogočile vremenske razmere.

Načrtovano je bilo, da bi se minister sestal s poveljnikom Eufor-Althee generalmajorjem Antonom Wesselyjem in ministrom za obrambo BiH Sifetom Podžićem.