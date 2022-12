Oglasil se je Šarec: Dodelili so mi osebo, ki ni vedela, kako se pripelje do DZ

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na dogajanje v zadnjih dneh, povezanim z notranjo ministrico Tatjano Bobnar in v. d. generalnega direktorja policije Boštjanom Lindavom, se je z daljšim zapisom na Facebooku odzval obrambni minister Marjan Šarec. V njem je opisal svoje izkušnje z varovanjem v obdobju, ko je bil predsednik vlade.

Najprej je pohvalil svojo zdajšnjo spremljevalno ekipo, zlasti vodjo varovanja, "ki se je na prvi dan vojne v Ukrajini prebijal iz obroča in pri tem rešil še dve osebi. Je krasen človek, preprost, človeški, predvsem pa predan svojemu delu in želi, da je vedno opravljeno stoodstotno."

"Imam pa močan občutek, da se njegovi nadrejeni iz Centra za varovanje in zaščito včasih ne zavedajo prav dobro svoje vloge, saj so mi na začetku dodelili osebo, ki dejansko ni vedela, kako se pripelje do Državnega zbora, kaj šele kam drugam," je nadaljeval Šarec, "pa ta oseba ni sama kriva, da se razumemo. Če te nihče ne nauči, ne moreš vedeti."

Dobro jutro, dovolite mi, da kot član vlade še sam pristavim svoj lonček na dogajanje preteklih nekaj dni. Najprej naj... Posted by Marjan Šarec on Friday, December 9, 2022

"Sicer zaenkrat, razen verbalnih groženj, nisem bil deležen fizičnega napada, je pa vprašanje, če bi s tako osebo pravočasno prišel do UKC," je še zapisal Šarec in dodal: "Tudi ekipi v Ukrajini, ki varuje veleposlanika, jim še do danes ni uspelo zagotoviti nezgodnega zavarovanja. Da ne govorim o bivanjskih razmerah fantov, ki se vozijo od daleč na delo v izmeni. Ja, veliko mi povedo, saj nimajo optimalnih pogojev za delo."

Obrambni minister je nato še pojasnil, zakaj o tem piše javno, namesto da bi se obrnil na policijo. "Nisem od včeraj in zavedal sem se, da bi bil hitro deležen očitkov, da izvajam politični pritisk, da sem domišljav, da kaj pa mislim, da sem ... Upam, da bo vodstvo tole pisanje vzelo dobronamerno in našlo prostor za izboljšave na vseh področjih svojega delovanja," je še zapisal Šarec.

Preberite še: