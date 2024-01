Sankačica zapeljala s proge, pristala v prepadu in se hudo poškodovala #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gorski reševalci GRS Tržič so imeli pester konec tedna. V nedeljo okoli 14. ure so posredovali pri nesreči, v kateri se je hudo poškodovala sankačica, ki je zapeljala s proge in pristala v prepadu.

Nesreča se je zgodila na sankaški progi iz Starega Ljubelja.

Gorski reševalci so na kraju oskrbeli hudo poškodovano osebo, jo pripravili na prevoz ter jo s pomočjo dežurne ekipe HNMP Brnik in helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v ljubljanski klinični center. Na kraju so bili prisotni tudi reševalci NMP Tržič.

Kot so zapisali v objavi na njihovem profilu na Facebooku, so pomagali tudi planinki, ki si je v Šentanskem plazu na Begunjščico pri sestopu poškodovala gleženj, in sankačici, ki si je poškodovala koleno.