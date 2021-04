Zgodba se za vlagatelje največkrat konča s precejšnjimi negativnimi finančnimi posledicami.

Kot pravijo na policiji, se oškodovanec za investicijo običajno odloči na osnovi objavljenega oglasa na družbenih omrežjih, v katerem je zlorabljena identiteta javnosti dobro znane, medijsko izpostavljene ali slavne osebe. V začetni fazi oškodovanec z nekaj enostavnimi kliki na povezave v oglasu pride do spletnega obrazca, kamor vpiše svoje osebne in kontaktne podatke, nato ga kontaktira "uslužbenec" lažnega ponudnika investicijskih storitev.

"Uslužbenec" oškodovanca z lažnim prikazovanjem, da gre za enkratno investicijsko priložnost, prepriča, da investira svoja sredstva. Običajno ga storilec pod pretvezo pomoči še dodatno prepriča, da mu omogoči upravljanje s svojim osebnim računalnikom in telefonom. Na tak način si storilec pridobi popoln dostop in nadzor nad oškodovančevo spletno banko.

Storilec na lažnem osebnem profilu vlagatelja - oškodovanca prikazuje plemenitenje vloženih sredstev ter s sodelovanjem oškodovanca izvaja transakcije na različne bančne račune, velikokrat na račune menjalnic kriptovalut. Po izvedenih nakazilih storilec sredstva na spletnih denarnicah pretvori v virtualne valute, za katerimi se izgubi sled, in si tako prisvoji sredstva.

Primeri se običajno še ne zaključijo, ko vlagatelj želi izplačilo sredstev. Lahko se zgodi, da storilec izplačilo pogojuje s plačilom lažnih davkov, odvetniških, posredniških, tranzitnih in drugih storitev, s čimer pride do še dodatnega oškodovanja.

Kasneje "uslužbenci", ko vlagatelji želijo izplačilo, postanejo nedosegljivi.

Policija ob vse več takih primerih opozarja: "Storilci izkoriščajo trenutno situacijo, saj ljudje zaradi ukrepov v povezavi z epidemiološko situacijo v državi več časa preživijo na svetovnem spletu, nekateri posamezniki pa se s spletnim okoljem srečujejo celo prvič v življenju. Storilcem je v pomoč tudi trend naraščanja vrednosti in s tem popularnosti nekaterih virtualnih valut, saj jim daje občutek, da lahko kdorkoli na lahek način, brez truda, pride do visokega zaslužka, kar pa seveda ne drži."

Policija je že samo v prvih treh mesecih leta 2021 obravnavala 51 primerov s skupnim oškodovanjem v višini več kot 1,9 milijona evrov. V letu 2020 je obravnavala 83 tovrstnih primerov, pri čemer je bila zabeležena materialna škoda v skupni višini več kot dva milijona evrov.

Foto: Policija

- ne nasedajte obljubam o visokih zaslužkih, preverite ponudnika in ne dovolite neznancem nameščanja programov za oddaljen dostop,bodite pozorni na oglaševanja, ki hkrati ponujajo možnost zanesljivega, hitrega in visokega zaslužka; zavedajte se, da je kombinacija varnega in visokega zaslužka v poslovnem svetu nerealna,- dodatno (preko spleta, po telefonu ali osebno) preverite, ali je v ozadju produkta dejansko ponudnik naložbenih storitev ali pa gre samo za zlorabo imena oz. za izmišljenega ponudnika,- bodite posebej pozorni pri investicijah, ki se izvajajo na način, da ponudnik oz. njihov osebni asistent predhodno predlaga/pogojuje namestitev programa za oddaljen dostop, s čemer storilci preko oddaljenega dostopa v celoti upravljajo z računalnikom vlagatelja,- nepoznanim osebam nikoli ne zaupajte gesel spletne banke, podatkov o plačilnih karticah in drugih bančnih podatkov,- svoja sredstva vlagajte v finančne produkte licenciranih, prepoznanih, uveljavljenih in zanesljivih ponudnikov bančnih oz. finančnih storitev, pri čemer se v tovrstnih zadevah posvetujte s strokovno podkovanimi svetovalci.