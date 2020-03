Šakala bi črtali s seznama zavarovanih živalskih vrst

Ker je šakal pri nas zavarovana vrsta in ga ne upravljajo aktivno, se je številčno in prostorsko močno razširil.

Foto: Getty Images

Vlada, ki opravlja tekoče posle, je danes potrdila predlog novele zakona o divjadi in lovstvu, po kateri bi vrsto šakal umaknila s seznama zavarovanih živalskih vrst. Po predlogu bi tako šakal s 1. majem letos postal lovna vrsta, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Ker je šakal pri nas zavarovana vrsta in ga ne upravljajo aktivno, se je po poročanju STA številčno in prostorsko močno razširil. V prehodnem obdobju treh let, v katerem se pričakujejo rezultati aktivnega upravljanja tovrstne populacije, bo za škodo, ki jo povzroči šakal, odgovarjala država in jo tudi izplačevala, so sporočili z vlade.

Predlog novele, ki ga vlada v državni zbor pošilja za obravnavo po skrajšanem postopku, predvideva tudi nekatere manjše spremembe in dopolnitve, ki naj bi prinesle večjo jasnost in nedvoumnost že dosedanjih določb zakona, so še sporočili z vlade.

Šakal bi s prvim majem postal lovna vrsta

Vlada je oktobra lani vrsto šakal umaknila iz uredbe o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah, s čimer je predvideno, da se vrsto upravlja po zakonodaji s področja lovstva. Za prilagoditev predpisov, poleg spremembe omenjenega zakona je med drugim treba sprejeti načrt upravljanja šakalov, je bilo določeno prehodno obdobje do 1. maja 2020. "V zadnjem desetletju se je vrsta razširila po Sloveniji in je v ugodnem stanju, zato je potrebno redno upravljanje populacije," je takrat spremembo utemeljila vlada.

Šakal se je v Sloveniji prvič pojavil leta 1953, številčno in prostorsko pa se je močno razširil predvsem v zadnjih desetih letih. Trenutno jih pri nas živi več sto, razširjeni so po vseh regijah, največ jih je na Krasu, je lani poleti za STA pojasnil raziskovalec in profesor na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani Miha Krofel. Ocenil je, da sprememba zakonodaje šakalov ne bo ogrozila, saj po primerih iz tujine vedo, da odstrel nima skoraj nobenega vpliva na njihove populacije.