Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Ponedeljek,
9. 2. 2026,
6.45

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Ministrstvo za obrambo stavka centri za obveščanje Borut Sajovic

Ponedeljek, 9. 2. 2026, 6.45

4 minute

Sajovic in predstavniki zaposlenih v centrih za obveščanje v podpis sporazuma o prekinitvi stavke

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
center za obveščanje | V času stavke je sprejemanje klicev v sili ves čas potekalo nemoteno, niso pa javnosti sporočali podatkov o intervencijah. | Foto STA

V času stavke je sprejemanje klicev v sili ves čas potekalo nemoteno, niso pa javnosti sporočali podatkov o intervencijah.

Foto: STA

Obrambni minister Borut Sajovic bo s predsednikom sindikata ministrstva za obrambo Marjanom Lahom ter predstavnikom stavkovnega odbora zaposlenih v centru za obveščanje in regijskih centrih za obveščanje Tilnom Cestnikom podpisal sporazum o prekinitvi stavke in načinu reševanja stavkovnih zahtev. Stavka se prekinja po skoraj natanko dveh letih.

Zaposleni v centrih za obveščanje so namreč stavkali od 19. februarja 2024. Ob napovedi stavke so postavili 11 stavkovnih zahtev, od sistemizacije delovnih mest dispečerjev in določitve novih izhodiščnih plačnih razredov njihovih delovnih mest do ureditve nekaterih vprašanj, povezanih s pravicami, pogoji in specifikami njihovega dela.

Med njihovimi zahtevami so bili ob tem tudi 24-urno nezgodno zavarovanje za vse zaposlene v centrih za obveščanje, službene uniforme, intenzivnejše pomlajevanje kadrovske strukture zaposlenih, sistem štipendiranja in karierni razvoj zaposlenih.

Višje plače za operaterje na številki 112

Informacij, kaj so zapisali v sporazum, ki ga bodo podpisali danes, v preteklih dneh niso razkrivali, so pa s plačno reformo delovna mesta operaterjev na številki 112 že opredelili kot delovna mesta dispečerjev v centrih za obveščanje, hkrati so se tudi njim izboljšale plače. Kot pa so opozarjali, še vedno niso obravnavani enako kot dispečerji v zdravstvu in gasilstvu.

Rešitev dela zahtev v zvezi s pravicami in pogoji dela so pričakovali s kolektivno pogodbo ter se z ministrstvom za obrambo tudi pogajali o kolektivni pogodbi za področja obrambe, zaščite in reševanja.

Sprejemanje klicev potekalo nemoteno

V času stavke je sprejemanje klicev v sili ves čas potekalo nemoteno, niso pa javnosti sporočali podatkov o intervencijah: informativni bilteni centra za obveščanje so ostajali prazni in tudi grafični prikaz dogodkov na spletni strani uprave za zaščito in reševanje (aplikacija Spin).

ladja Triglav
Novice Prenovljeno vojaško ladjo Triglav v prvem lastnem privezu sprejeli s častmi
Borut Sajovic, Spotkast
Novice Sajovic: Volilne kampanje po letu 2022 sploh nismo prekinili
Ministrstvo za obrambo stavka centri za obveščanje Borut Sajovic
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.