Obrambni minister Borut Sajovic bo s predsednikom sindikata ministrstva za obrambo Marjanom Lahom ter predstavnikom stavkovnega odbora zaposlenih v centru za obveščanje in regijskih centrih za obveščanje Tilnom Cestnikom podpisal sporazum o prekinitvi stavke in načinu reševanja stavkovnih zahtev. Stavka se prekinja po skoraj natanko dveh letih.

Zaposleni v centrih za obveščanje so namreč stavkali od 19. februarja 2024. Ob napovedi stavke so postavili 11 stavkovnih zahtev, od sistemizacije delovnih mest dispečerjev in določitve novih izhodiščnih plačnih razredov njihovih delovnih mest do ureditve nekaterih vprašanj, povezanih s pravicami, pogoji in specifikami njihovega dela.

Med njihovimi zahtevami so bili ob tem tudi 24-urno nezgodno zavarovanje za vse zaposlene v centrih za obveščanje, službene uniforme, intenzivnejše pomlajevanje kadrovske strukture zaposlenih, sistem štipendiranja in karierni razvoj zaposlenih.

Višje plače za operaterje na številki 112

Informacij, kaj so zapisali v sporazum, ki ga bodo podpisali danes, v preteklih dneh niso razkrivali, so pa s plačno reformo delovna mesta operaterjev na številki 112 že opredelili kot delovna mesta dispečerjev v centrih za obveščanje, hkrati so se tudi njim izboljšale plače. Kot pa so opozarjali, še vedno niso obravnavani enako kot dispečerji v zdravstvu in gasilstvu.

Rešitev dela zahtev v zvezi s pravicami in pogoji dela so pričakovali s kolektivno pogodbo ter se z ministrstvom za obrambo tudi pogajali o kolektivni pogodbi za področja obrambe, zaščite in reševanja.

Sprejemanje klicev potekalo nemoteno

V času stavke je sprejemanje klicev v sili ves čas potekalo nemoteno, niso pa javnosti sporočali podatkov o intervencijah: informativni bilteni centra za obveščanje so ostajali prazni in tudi grafični prikaz dogodkov na spletni strani uprave za zaščito in reševanje (aplikacija Spin).